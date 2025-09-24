Marija Šerifović iznenadila pitanjem o odgoju djece: 'Je li batina iz raja izašla'

Iako je u prosincu 2023. postala majka dječaka zahvaljujući surogat-majci, srpska pjevačica Marija Šerifović (40) o tom je iskustvu dugo šutjela. Tek sada je odlučila podijeliti djelić svoje emotivne i zahtjevne životne priče te prvi put otvoreno progovorila o tome što je sve prolazila na putu do majčinstva.

Priznala je kako joj ništa nije bilo lako, osobito dok se borila s prihvaćanjem činjenice da će postati majka na drugačiji način nego što je zamišljala, a za što su je mnogi kritizirali. Upravo taj proces prihvaćanja opisala je kao jedan od najtežih trenutaka u svom životu.

Nedavno je na društvenim mrežama otvorila i teme koje su izazvale žestoke reakcije. Najprije je na Instagramu pokrenula anketu s pitanjem koje već desetljećima izaziva rasprave u obiteljima i među stručnjacima na ovim prostorima: "Da li je batina iz raja izašla?" Čak 68 posto sudionika složilo se s tvrdnjom da jest, dok je 32 posto smatralo da tjelesno kažnjavanje nema opravdanja. Time je, htjela to ili ne, ponovno otvorila raspravu o duboko ukorijenjenim patrijarhalnim obrascima koji se prenose s generacije na generaciju.

Njezina sljedeća objava, video koji je prenijela pod nazivom "Nepopularna psihologija: ljubav, odgoj, čvrsta ruka i karakter". U njemu se, između ostalog, tvrdi kako se u današnje vrijeme previše polaže na prava djece, dok uloga oca u obitelji navodno gubi na značaju.

Mnogi su to protumačili kao jasan znak da Marija, unatoč modernom načinu na koji je postala majka, svog sina ipak odgaja prema tradicionalnim balkanskim pravilima.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da takav stav dolazi nakon njezinih ranijih, potpuno suprotnih izjava kako će učiniti sve da njezino dijete ne odrasta u okruženju koje sada, barem na društvenim mrežama, sama promovira.

