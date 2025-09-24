DA ILI NE? /

Marija Šerifović iznenadila pitanjem o odgoju djece: 'Je li batina iz raja izašla'

Foto: M.m./ataimage/pixsell

Anketa na Instagram priči potaknula raspravu

24.9.2025.
11:23
Hot.hr
M.m./ataimage/pixsell
Iako je u prosincu 2023. postala majka dječaka zahvaljujući surogat-majci, srpska pjevačica Marija Šerifović (40) o tom je iskustvu dugo šutjela. Tek sada je odlučila podijeliti djelić svoje emotivne i zahtjevne životne priče te prvi put otvoreno progovorila o tome što je sve prolazila na putu do majčinstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Serifovic (@serifovic)

Priznala je kako joj ništa nije bilo lako, osobito dok se borila s prihvaćanjem činjenice da će postati majka na drugačiji način nego što je zamišljala, a za što su je mnogi kritizirali. Upravo taj proces prihvaćanja opisala je kao jedan od najtežih trenutaka u svom životu. 

Nedavno je na društvenim mrežama otvorila i teme koje su izazvale žestoke reakcije. Najprije je na Instagramu pokrenula anketu s pitanjem koje već desetljećima izaziva rasprave u obiteljima i među stručnjacima na ovim prostorima: "Da li je batina iz raja izašla?" Čak 68 posto sudionika složilo se s tvrdnjom da jest, dok je 32 posto smatralo da tjelesno kažnjavanje nema opravdanja. Time je, htjela to ili ne, ponovno otvorila raspravu o duboko ukorijenjenim patrijarhalnim obrascima koji se prenose s generacije na generaciju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Serifovic (@serifovic)

Njezina sljedeća objava, video koji je prenijela pod nazivom "Nepopularna psihologija: ljubav, odgoj, čvrsta ruka i karakter". U njemu se, između ostalog, tvrdi kako se u današnje vrijeme previše polaže na prava djece, dok uloga oca u obitelji navodno gubi na značaju.

Mnogi su to protumačili kao jasan znak da Marija, unatoč modernom načinu na koji je postala majka, svog sina ipak odgaja prema tradicionalnim balkanskim pravilima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Serifovic (@serifovic)

Posebnu pažnju izaziva činjenica da takav stav dolazi nakon njezinih ranijih, potpuno suprotnih izjava kako će učiniti sve da njezino dijete ne odrasta u okruženju koje sada, barem na društvenim mrežama, sama promovira.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Conchita Wurst za Eurosong dobio 2,5 mil, eura, Marija Šerifović bombonijeru...

OdgojMarija ŠerifoviĆDijete
