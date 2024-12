Mariah Carey potpisala Rihannine grudi tijekom posljednjeg božićnog koncerta

Mariah Carey (55) nastupila je na pozornici Barclays Centra u utorak, 17. prosinca, u Brooklynu. Božićna turneja bila je ispraćena poznatim zvijezdama među kojima je bila i Rihanna (36), kojoj je pjevačica potpisala grudi.

"Trebam potpis", izjavila je 36-godišnja Rihanna u videu obožavatelja koji kruži društvenim mrežama. "Tko ima Sharpie?", upitala je.

JASON LEE | Yooooooo this wasn’t no regular Christmas concert tonight 😂 @badgalriri @mariahcarey @asaprocky | Instagram

Foto: instagram

"Mariah Carey potpisuje mi se na grudi", rekla je 36-godišnja Rihanna koja se oduševljeno zagrlila s pjevačicom. Korisnici Instagrama su komentirali ispod videa i nazivali to "savršenim trenutkom", a jedan je napisao: "Ri nije briga, lollllll sviđa mi se." Drugi je komentirao: "Definitivno nisam ovo stavio na svoju bingo karticu za 2024. lol."

Carey je započela svoju turneju u studenom, a prošlog je tjedna dospjela na naslovnice zbog naglog otkazivanja nastupa u Pennsylvaniji, New Jerseyju i New Yorku zbog zdravstvenih problema. “Pittsburgh, žao mi je što moram reći, oboljela sam od gripe. Slama mi se srce što nažalost moram otkazati večerašnji nastup,” napisala je pjevačica putem društvene platforme X, 11. prosinca. Dva dana kasnije, bila je "slomljena" što je otkazala nastupe u Newarku i Belmont Parku jer je "još uvijek bila bolesna."

Ove godine, Carey je također proslavila 30. godišnjicu svog temeljnog blagdanskog albuma Merry Christmas, koji sadrži “All I Want for Christmas Is You”. Dana 9. prosinca najavila je izdavanje ograničenog deluxe izdanja ploče.

Rihanna se još nije oglasila o videu koji je nastao na koncertu.

