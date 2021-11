Službeno je započelo najljepše doba godine, barem ako je suditi prema objavi pjevačice Mariah Carey. Glazbena diva je otvorila blagdansku sezonu, a ako je netko na svijetu stručnjak za božićne blagdane - onda je to ona.

Napisala je i otpjevala himnu svakog Božića "All I want for Christmas is You", pjesmu koja je od 1994. na vrhu svih glazbenih ljestvica.

I tako je "Kraljica Božića", kako glasi neslužbena titula pjevačice, odmah nakon završetka Halloweena proglasila božićnu sezonu otvorenom. Učinila je to videom koji je objavila na Instagramu.

U kratkom videu vide se tri bundeve na kojima je pisalo "It's not time" (Nije vrijeme), a Mariah je, odjevena u crvenu školjičastu haljinu, odlučila razbiti onu na kojoj je pisala riječ "not" i tako otvorila sezonu, piše CNN.

Oduševljeni ljubitelji Božića

Ovaj je video oduševio vojsku njezinih fanova, koji su odmah oduševljeno pratili početak božićne sezone. Među njima je i par poznatih lica.

"Genijalno", napisala je glumica Blake Lively, "Opsjednuta", napisala je Kris Jenner.