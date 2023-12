Glumac, redatelji plesač, poznat po La La Landu, Bryan Tanaka (40) objavio je na svojim društvenim mrežama da su on i pjevačica Mariah Carey (54), najpoznatijoj po velikom božićnom hitu "All I Want For Christmas Is You" prekinuli sedmogodišnju vezu.

Već ranije se šuškalo o kraju njihove veze, a on je sada to i potvrdio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naša odluka da odemo svatko svojim putem je zajednička. I dok krećemo u vlastitim smjerovima, radimo to s poštovanjem i zahvalnošću za svo vrijeme koje smo proveli skupa", objasnio je Tanaka.

Plesač je dodao i kako će zauvijek čuvati u srcu njihove sretne uspomene i zajednička umjetnička postignuća, a napisao je i lijepe riječi o pjevačici, navodeći kako je njena posvećenost djeci i obitelji inspirativna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Htio bih izraziti svoju ljubav i poštovanje prema njoj, kao i prema njenoj nevjerojatnoj djeci, čija je toplina obogatila moj život na način koji se ne može opisati riječima", rekao je te zamolio sve za razumijevanje i privatnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: George Michael ili Poguesi? Odabrali smo najbolju božićnu pjesmu: Nije Mariah Carey