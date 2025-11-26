Maria Grigoryan Vučković o životu u Moskvi i Zagrebu: 'Tamo je novinarstvo vrlo zahtjevno'

Dobar novinar je poput detektiva – mora biti znatiželjan, discipliniran i, naravno, strastven u svom pristupu. A Maria Grigoryan Vučković (35), diplomirana novinarka i popularna voditeljica podcasta, točno je to – pravi primjer novinara koji neprestano istražuje, preispituje i s razumijevanjem pristupa svakom gostu, a uz to uspješno balansira život između dvije kulture.

Njezin put do uspjeha nije bio jednostavan, a to što je danas uspješna voditeljica i novinarka, posljedica je ne samo njezine posvećenosti novinarstvu, nego i bogatog životnog iskustva koje uključuje život u Meksiku, Moskvi i, naravno, Hrvatskoj. ''Moja mama je novinarka, a tata snimatelj, pa sam odmalena gledala kako nastaju televizijski prilozi – od snimanja do emitiranja. Tata me već s četrnaest godina poticao da čitam novine i pišem članke o raznim temama. Moj prvi objavljeni tekst bio je za moskovske novine o stogodišnjem jasenu koji se smrzao te zime kad su temperature pale na -30. Tada sam imala 17 godina.”

No, ono što ju je oblikovalo kao novinarku bila su iskustva iz Meksika, zemlje koju je napustila tek s deset godina, ali koja je ostavila dubok trag na njoj. ''Meksiko me naučio spontanosti i fantaziji. Ljudi su tamo otvoreni, emotivni. Dva puta su nas napali s pištoljima, jednom su pretukli tatu i ukrali automobil, drugi put tati novčanik. Vidjela sam crnu i bijelu magiju, egzorcizam, ljude koji vjeruju da su pričali s vanzemaljcima. Život tamo je magični realizam, baš kao 100 godina samoće Gabrijela Garcie Marqueza.” Ova iskustva omogućila su joj da prepozna ljepotu u pričama koje izmiču običnom pogledu – onima koje ne samo da pobuđuju snažne emocije, već i izazivaju duboku intelektualnu znatiželju.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iako je već u Moskvi izgradila temelje za svoju novinarsku karijeru, s disciplinom i preciznošću koju je stekla na fakultetu, njezin pristup novinarstvu nije bio strogo strukturiran. ''Fakultet u Moskvi jako je utjecao na moj novinarski pristup. Tamo je novinarstvo vrlo zahtjevno, često i strogo, pa te uči da razmišljaš nekoliko koraka unaprijed''. No, Meksiko joj je, kako sama kaže, dao ono nešto spontano, neobuzdano i nepredvidivo. ''Tamo je novinarstvo bilo kao šetnja po magiji, nije sve uvijek bilo racionalno i razumno, ali to je oblikovalo moj kreativni pristup temama.”

Kad se preselila u Hrvatsku, njene novinarske vještine bile su već čvrsto ukorijenjene, ali izazovi su bili novi. Prisjetila se i trenutka kada je došla u jednu medijsku kuću, a stariji kolega već prvog dana poslao ju je na teren. ''Za mene je to bio pravi šok, bila je to dvostruka tradicionalna svadba, a ja tada uopće nisam poznavala običaje. Vjerojatno je baš zato prilog ispao dobro,” prisjeća se. Nije poznavala hrvatske običaje, ali upravo ta iskrenost i otvorenost prema novim iskustvima omogućili su joj da se brzo uklopi i pronađe svoju nišu u hrvatskom novinarstvu.

No pravi preokret u njezinoj karijeri dogodio se kada je odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim projektima. Iako je svijest o velikoj konkurenciji na YouTubeu bila prisutna, Maria nije odustajala. ''Odlučila sam riskirati. Nisam htjela kasnije žaliti što nisam pokušala.'' To je bila hrabra odluka koja je stvorila njenu današnju popularnost. Maria je svoj podcast smatrala platformom gdje se razgovori mogu slobodno razvijati, gdje teme nisu ograničene, a nitko nije razapet za pretenciozno postavljana pitanja. ''YouTube je genijalna platforma s nevjerojatno pametnim sustavom preporuka. Dugo je bio prostor za tinejdžere, no meni nije bitno tko je sugovornik, važno mi je samo da razgovor bude zanimljiv.”

Iako je postala jedna od omiljenih voditeljica, Maria je jasno istaknula da novinarstvo nije samo o informiranju, već o razumijevanju i poštovanju sugovornika. ''Ne postavljam pitanja koja bi mogla nekome nauditi, ne želim nikoga ‘razapinjati’ u intervjuima.” Ovaj pristup omogućava joj da iz svakog intervjua izvuče maksimum, a gosti se osjećaju ugodno i sigurno u njezinu društvu. ''Najemotivniji razgovor bio je onaj s mojom svekrvom Ingom Vučković. Dugo smo ga odgađale… i ona se bojala, i ja,” objašnjava. No, kad su se napokon susrele, intervju je postao jedan od najgledanijih na njezinom kanalu.

Kroz godine, Maria je naučila priznati vlastite pogreške, ali je i iz njih izvukla neprocjenjive lekcije. ''Naravno, puno sam griješila. Znam točno kad pogriješim i priznajem si to.'' Možda najvažnija lekcija bila je ona iz intervjua s glazbenikom Gršom, koji nikada nije bio objavljen. ''Tada sam shvatila koliko je važno dobro se pripremiti i biti skroman.''

Oduvijek se zalagala za ravnotežu u životu, a danas je to uspjela ostvariti u Zagrebu. ''Ovdje sam usporila, naučila uživati u životu, prirodi i moru. Postala sam tolerantnija, mirnija i strpljivija.” Njezin život u Zagrebu danas je spoj dviju kultura – ruske discipline i meksičke strasti, dok je najvažniji dio svega to što se osjeća kao kod kuće. ''Sjećate li se trenutka kad ste shvatili da ćete ovdje ostati ‘za stalno’? Naravno da se sjećam – to je bilo kad sam upoznala obitelj svog supruga. Primili su me tako toplo da sam se odmah osjećala kao kod kuće.''

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu