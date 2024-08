U četvrtak se zapalilo imanje glazbenika te bivšeg supruga Jennifer Lopez (55), Marca Anthonyja (55), prenosi Page Six. Kako tvrde, izgorjela je lijeva strana imanja, odnosno bungalovi koji su bili namijenjeni za goste, dok je dio kuće u kojoj Marc ljetuje s obitelji ostala netaknuta.

Snimke groznog požara proširile su se i na društvenim mrežama, a na njima se mogu uočiti vatrogasci koji se bore s gašenjem, a na kraju i uspiju s tim. Uzrok požara još nije otkriven, ali Marcov predstavnik je rekao kako glazbenik i njegova obitelj nisu bili u kompleksu za vrijeme požara te da nitko od osoblja nije ozlijeđen.

Razveli se 2014.

Podsjetimo, u travnju 2012. Anthony je podnio zahtjev za razvod od Lopez, navodeći nepomirljive razlike, izvijestio je E! Vijesti.

Međutim, u mjesecima koji su uslijedili nakon njihovog razlaza, činilo se da su Anthony i Lopez ostali prijatelji, i dalje zajedno surađujući na glazbi pa čak i kao suci za plesno natjecanje "¡Q'Viva!: The Chosen", koje su zajedno kreirali, prema IMDb-u.

Foto: Profimedia Jennifer Lopez je u jednom intervjuu rekla da se nije osjećala najbolje tijekom braka s Marcom Anthonyjem, ali su nakon rastave postali veliki prijatelji.

U lipnju 2014., nešto više od tri godine nakon što je javno objavljeno da su se rastali, razvod para je finaliziran. Iste godine Anthony se ponovno oženio s manekenkom Shannon de Lima, a Jennifer se tek 2022. godine udala za američkog glumca Ben Afflecka, a sada, dvije godine nakon, slavni par odlučio je okončati svoju ljubavnu priču. Kako prenosi Daily Mail, finalizirali su dokumente za razvod braka, što je potvrdilo nekoliko izvora za spomenuti medij.

"Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, ali nisu uspjeli. Nisu mogli doći do kompromisa. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili", rekao je izvor.

