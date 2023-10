Influencer Marco Cuccurin (22) objavio je na Instagram story fotografiju svog psa koji tužno stoji ispred vrata, pokraj kofera. Tom je objavom zabrinuo svoje pratitelje.

"Putujem u Pulu, nažalost na privatnom polju se događaju opet ružne stvari, a moj Chani je bio ljut što sam išao u Prag i sad mu opet nije jasno gdje idem. Samo se vrti oko mog kofera i čini se da ću mu se opet morati ispričavati kad se vratim", napisao je Marco na storyu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najavio video

Nije otkrio što se događa, ali je putem Instagram storya svojim pratiteljima najavio video u kojemu će ispričati razlog svog odlaska. Naime, objavio je i video na Instagram story, na kojem odmotava novi kauč. "Tati stigao kauč, danas ćete u videu čuti još jednu važnu priču i više o nama i ovom mom poklonu", napisao je Marco na fotografiji.

Progovorio o teškim trenucima

Podsjetimo, Marco je nedavno u podcastu Skip or Beep bravo! radija Tatjani Jurić progovorio o teškim trenucima u svom životu. Naime, Marco je prije dvije godine ostao bez majke, a odnos s ocem je bio turbulentan, ali sada su ga ponovno počeli graditi. Osim toga, tijekom odrastanja suočavao se s osudom.

"Najviše me je pogodilo kada sam u osnovnoj došao u školu, a pola škole bilo je raspisano s grafitima – moje ime, prezime pa razni neprimjereni znakovi, riječi, sadržaji… Pisalo je svašta, a najviše se ticalo moje seksualnosti i fizičkog izgleda, jer sam se uvijek nekako nosio drukčije samo što kad imaš 10, 11, 12 godina, ne znaš stati iza sebe i onoga što predstavljaš, ali sada, hvala Bogu, znam. Tada nisam znao i to me jako pogodilo…", rekao je Marco te rekao i kako su neki od onih koji su ga zlostavljali izbačeni iz škole.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve se to saniralo, ali je mnogo važnije sanirati štetu koja se dogodi s tvojim psihičkim zdravljem i sa svime što to nosi. Ali, evo, vidiš da sam ja to sve dobro podnio i da sam iz svega toga izlazio samo jači", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi žive u virtualnom svijetu: 'Ne razlikuju da i život influencera nije stvaran'