Od 'stalka za infuziju' do frajera: Naš influencer šokirao transformacijom, pljušte rakcije

Popularni hrvatski influencer, pjevač i plesač Marco Cuccurin (24) ponovno je oduševio svoje pratitelje, no ovoga puta ne novom pjesmom ili plesnim pokretom, već impresivnom osobnom pobjedom. Na Instagramu je podijelio video koji prikazuje njegovu nevjerojatnu fizičku promjenu u posljednje dvije godine.

U videu Marco nosi istu odjeću – bijelu majicu bez rukava i plave sportske hlačice – na snimkama nastalim u razmaku od dvije godine. Razlika je zapanjujuća: od vitkog mladića postao je snažan muškarac isklesanih mišića.

Uz video je podijelio i snažnu poruku. "Isplati se otići na trening i biti uporan, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa", napisao je, aludirajući na negativne komentare s kojima se susretao.

Marco Cuccurin ranije je govorio o borbi s kilogramima

Ova objava posebno je odjeknula jer je Marco početkom godine otvoreno progovorio o borbi s kilogramima i zadirkivanju koje je trpio u školi, gdje su ga nazivali "stalkom za infuziju". Njegova transformacija stoga nije samo fizička, već i simbol pobjede nad nesigurnostima. Svestrani Puljanin još je jednom pokazao da ga upornost i predanost vode do cilja, bilo na pozornici ili u teretani.

Njegovi obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizale pohvale poput "Bravoooo", "Goriš" i "Predivan si bravo Markec", čime su mu pružili veliku podršku.

Marco je ovom objavom još jednom inspirirao tisuće mladih, dokazavši da se uz predan rad i pozitivan stav mogu srušiti sve predrasude i ostvariti zacrtani ciljevi.

