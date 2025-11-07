Marko Cuccurin iznenadio nevjerojatnom transformacijom

Popularni hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) ponovno je oduševio svoje pratitelje, ovoga puta hrabrim rokerskim izdanjem za Elle Style Awards. U videu je detaljno prikazao nevjerojatnu preobrazbu koja je započela s perikom od svega devet eura.

Cuccurin je u "Get Ready With Me" videu pokazao kako su on i vizažistica Nina (@ninamakeupandmore) od jeftine perike stvorili modernu "fudbalerku", savršenu za rock look. Cijeli proces, od šišanja do stiliziranja, rezultirao je frizurom koja je upotpunila odvažnu modnu kombinaciju: prozirnu crnu majicu, kožne hlače, korzet i lance. Intenzivna šminka s naglaskom na očima zaokružila je dojam prave rock zvijezde na crvenom tepihu u zagrebačkoj Laubi.

Ovaj odvažni stilski istup u skladu je s Cuccurinovom poznatom svestranošću i sklonošću transformacijama. Pobjednik showova "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju" ne boji se eksperimentirati, što je pokazao i nedavnim promjenama izgleda. Njegova sposobnost da spoji različite talente – od pjevanja i plesa do kuhanja i šminkanja – ogleda se i u hrabrosti da se poigra s modom i javnim imidžem.

Foto: Promo

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Brutalno", "Vrh!" i "Ocjena za cijeli look je 200" preplavili su objavu, potvrđujući da je modni rizik bio pun pogodak. Mnogi su pohvalili kreativnost i vještinu tima koji stoji iza transformacije. Na kraju objave, Marco je pratitelje u šali upitao treba li početi puštati kosu, čime je izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

