FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVIO VIDEO /

Marko Cuccurin iznenadio nevjerojatnom transformacijom

Marko Cuccurin iznenadio nevjerojatnom transformacijom
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Cijeli proces, od šišanja do stiliziranja, rezultirao je frizurom koja je upotpunila odvažnu modnu kombinaciju: prozirnu crnu majicu, kožne hlače, korzet i lance

7.11.2025.
22:25
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Popularni hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) ponovno je oduševio svoje pratitelje, ovoga puta hrabrim rokerskim izdanjem za Elle Style Awards. U videu je detaljno prikazao nevjerojatnu preobrazbu koja je započela s perikom od svega devet eura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marco Cuccurin (@markomarkec3)

Cuccurin je u "Get Ready With Me" videu pokazao kako su on i vizažistica Nina (@ninamakeupandmore) od jeftine perike stvorili modernu "fudbalerku", savršenu za rock look. Cijeli proces, od šišanja do stiliziranja, rezultirao je frizurom koja je upotpunila odvažnu modnu kombinaciju: prozirnu crnu majicu, kožne hlače, korzet i lance. Intenzivna šminka s naglaskom na očima zaokružila je dojam prave rock zvijezde na crvenom tepihu u zagrebačkoj Laubi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marco Cuccurin (@markomarkec3)

Ovaj odvažni stilski istup u skladu je s Cuccurinovom poznatom svestranošću i sklonošću transformacijama. Pobjednik showova "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju" ne boji se eksperimentirati, što je pokazao i nedavnim promjenama izgleda. Njegova sposobnost da spoji različite talente – od pjevanja i plesa do kuhanja i šminkanja – ogleda se i u hrabrosti da se poigra s modom i javnim imidžem.

Marko Cuccurin iznenadio nevjerojatnom transformacijom
Foto: Promo

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Brutalno", "Vrh!" i "Ocjena za cijeli look je 200" preplavili su objavu, potvrđujući da je modni rizik bio pun pogodak. Mnogi su pohvalili kreativnost i vještinu tima koji stoji iza transformacije. Na kraju objave, Marco je pratitelje u šali upitao treba li početi puštati kosu, čime je izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Riječki majstori ruku naša su dobra strana dana

Marco CuccurinInfluenceriRokerInstagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVIO VIDEO /
Marko Cuccurin iznenadio nevjerojatnom transformacijom