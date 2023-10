Mara Sučić, umirovljenica koja je sudjelovala u emisijama "Ljubav je na selu" i "Večera za 5", voli kamere i upoznavati nove ljude. Nove epizode "Večere za 5" gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

'Mlađi je od mene'

Mara je za RTL.hr otkrila kako je ljubav pronašla izvan emisije.

''Zahvaljujući emisiji "Ljubav je na selu" sam pronašla ljubav, odnosno on je pronašao mene. Mlađi je od mene, a svidjela mu se moja crvena haljina koju sam imala na snimanju'', ispričala je Mara.

'To nisam komentirala pred kamerama'

U emisiji "Večera za 5" kod domaćice Višnjice, Mara je bila kritična na početku, ali na kraju je dala visoku ocjenu. Istaknula je da joj je bitno da se zabavi i da je hrana bila ukusna, iako su je smetali neki sitni detalji.

''Meni je na njezinoj večeri sve odgovaralo, hrana je bila ukusna, zabavljale smo se i to mi je bilo bitno. Dobila bi ona od mene i desetku, no nije mi se svidio zgužvani stolnjak te igra na kraju večere gdje smo bacale loptice. To nisam ni komentirala pred kamerama'', ispričala je.

Zasmetale joj Višnjičine fore

Mara se također požalila na Višnjičine šale koje su joj bile zbunjujuće jer nije znala kada Višnjica ozbiljno govori, a kada se šali. Naglasila je da je uvijek iskrena i da će reći što misli, bez obzira na reakcije drugih. Smatra da je njezina iskrenost često tumačena kao kritika, ali to je njezin način izražavanja.

''Ja sam nju odmah protumačila, već u startu me pogađala njezina zezancija. Ne znaš šali li se ili govori istinu, a dirne te šala. To mi se nikako nije svidjelo. Podbada kroz šalu, a ako šutim - ja ispadnem budala zato uvijek kažem kako je'', rekla je.

