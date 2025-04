Majku nije stigla upoznati: Ovo je potresna sudbina Tereze Kesovije

Jedna od najpoznatijih, ali i najdugovječnijih hrvatskih pjevačica Tereza Kesovija (86) imala je bolno djetinjstvo. Zbog tužne sudbine, mnogi ju smatraju sinonimom za iskrene emocije i suosjećajnost.

Kesovijinu obitelj je zadesila tragedija odmah nakon Terezinog rođenja - s dva dana starosti ostala je bez majke. Često je isticala da je imala siromašno djetinjstvo, ali i koliko su joj bitan aspekt u odrastanju predstavljali priroda i životinje. Rođena je u Konavlima u kojima je i odrastala s bratom, ocem i pomajkom.

"Koliko mi je samo značila ona kravica, sva nabrekla od trave i paše, pa to mlijeko koje bih popila, pa onaj prekrasni, noćni miris, sijena, smokava, grožđa...Ima li ičeg ljepšeg na ovom svijetu?", jednom prilikom je iskreno izjavila.

Grižnja savjest zbog smrti majke

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uspomena na majku nikada ne blijedi, a jednom je istaknula da je imala osjećaj grižnje savjesti što je njezina majka umrla ubrzo nakon njezinog rođenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Umrla je ubrzo nakon što me rodila. Imala sam osjećaj grižnje savjesti, kao da sam ja kriva što je ona umrla. Proganjala me ta priča. Iz najranijeg djetinjstva sjećam se da me moj pape vodio na seosko groblje u Lovorno na gornjoj strani konavoskog polja. Tamo su bile četiri ploče zajedničke grobnice, pravilna oblika, vrlo stare. Nad jednom od tih ploča moj otac je kleknuo i suze su mu kapale na kamen. Gledala sam u čudu svog snažnog oca, nikada ga nisam vidjela takvog. I sama sam počela plakati ne znajući zbog čega, nisam znala ni zašto on plače. Tada mi je rekao da tu leži moja majka, njegova velika ljubav. A tko je onda ona žena doma? Za nju sam kasnije doznala da je moja pomajka“, ispričala je u jednom davnom intervjuu za Večernji list.

Kao djevojčica od šest godina starosti je saznala da joj pomajka nije biološka majka, ali je istaknula da je njezinog brata i nju prihvatila kao svoju djecu.

"Bio je to za mene strašan šok. Zagrlili smo sudbinu koja nas je povezala s tako dobrom ženom koju smo zauvijek zvali majkom. Zaslužila je, hvala joj za sve", dodala je Kesovija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč teškoj životnoj sudbini, Kesovija je ostvarila izniman uspjeh na području bivše Jugoslavije, a vrlo uspješnu glazbenu karijeru imala je i na području Francuske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Šime stigao u novu emisiju MagNet pa otkrio brojne detalje iz showa