"Naš prvi susret bio je poslovne prirode, jer sam je došao pozdraviti kao menadžer. Tada smo imali dogovor za večeru na koju nisam stigao, ali sam joj poslao bocu šampanjca na stol. Onda me 2017. godine nazvala iz čistog mira i pitala: 'Direktore, možete li nabavite pelikane? Mislila je na napuhance. Poklopilo se to s otvorenjem jednog bara u Šibeniku gdje smo priredili večeru za uzvanike. Pozvali smo i Maju. Iskreno, mislio sam da se neće odazvati s obzirom na to koliko je imala nastupa, ali došla je. I to označava naš romantični početak", otkrio je Nenad nedavno u intervjuu za Story.hr.