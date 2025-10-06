Maja Šuput i Šime Elez u vezi? Imamo snimku strastvenog zagrljaja

Šime Elez kojeg smo pratili u showu ''Gospodin Savršeni'' na RTL-u, a čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo bez reklama, ponovno je privukao pažnju javnosti zahvaljujući videu u kojem se pojavio s hrvatskom pjevačicom Majom Šuput. Bilo je to netom nakon Šimine proslave rođendana.

Viralna snimka

Naime, čitatelj RTL.hr-a poslao je snimku koja prikazuje Maju kako izlazi iz automobila u Splitu gdje joj prilazi upravo Šime. U trenutku susreta bacila mu se u zagrljaj, a nakon kratkog pozdrava svatko je nastavio svojim putem.

Podsjetimo, Šime je nedavno proslavio 27. rođendan velikim slavljem u splitskom klubu gdje je okupio brojne prijatelje i uzvanike. Atmosfera je prema njegovim objavama na društvenim mrežama bila ispunjena veseljem i pozitivnom energijom koja je rasla iz sata u sat, a najviše pozornosti privukla je Maja Šuput koja je gotovo cijelu večer provela uz slavljenika.

