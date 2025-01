Vatrena navijačica Magdalena Keškić o iskustvu u Kataru i ljubavnom životu: 'Bili smo zatečeni tom pažnjom'

Ivana Knoll (32) hrvatska je navijačica koja je u Kataru navijala za naše Vatrene na Svjetsko prvenstvu 2022., a o cijelom je iskustvu u prosincu 2024. godine progovorila na Instagramu. Upravo zbog toga razgovarali smo i s Magdalenom Keškić (22), također hrvatskom navijačicom, koja nam je otkrila kako su je Katarani dočekali na Svjetskom prvenstvu, s obzirom na stroga pravila kojih se turisti ondje moraju pridržavati, Magdalena je priznala da su je jako lijepo dočekali te naglasila kako je to za nju bilo izuzetno lijepo iskustvo. Ipak, osvrnula se i na svoj ljubavni život.

U nastavku pogledajte što nam je sve otkrila.

"Već odmalena rodila se ta ljubav prema sportu, a godine 2022. s obitelji sam otputovala u Katar kako bih podržala hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Unajmili smo prekrasnu vilu za četiri tjedna i osjećali smo se kao kod kuće. Bila sam iznimno ponosna što mogu biti dio tog povijesnog trenutka i svim srcem podržavati svoju zemlju", započela je Magdalena svoju priču.

Foto: Privatna arhiva

Drugog dana boravka, pripremajući se za utakmicu Hrvatska–Maroko, odabrala je jednostavan i primjeren outfit, poštujući pravila zemlje domaćina. "Kada sam stigla pred stadion, moj svijet se okrenuo naglavačke. Ljudi iz cijelog svijeta – Kina, Njemačka, Slovenija, Rusija, Katar – prilazili su mi, tražili fotografije i intervjue. Moj izgled i strast prema Hrvatskoj izazvali su veliku pažnju", prisjeća se.

Prva reakcija bila joj je zbunjenost. "Po prirodi sam sramežljiva i nisam navikla na kamere pa sam ih pokušavala izbjeći. No, već sljedeći dan, moja fotografija obišla je internet pod naslovom 'Nepoznata ljepotica'. Moja obitelj i ja bili smo zatečeni tom iznenadnom pažnjom", govori Magdalena, dodajući kako su online komentari donijeli i dozu negativnosti na koju se morala prilagoditi.

Foto: Privatna arhiva

Unatoč izazovima, njena ljubav prema Hrvatskoj ostala je u središtu svega: "Na svakoj utakmici bila sam glasna i ponosna navijačica. Naša reprezentacija dala mi je toliko radosti i nevjerojatnih emocija. Gledati njihov uspjeh uživo bilo je neprocjenjivo iskustvo i jedan od najljepših trenutaka mog života."

Život nekad i sad

Uz navijanje, Magdalena je istraživala ljepote Katara. Bez obzira gdje se nalazila, ljudi su je prepoznavali i tretirali iznimno srdačno. "Ta pažnja donijela mi je i poslovne prilike – kontaktirala me agencija i omogućila mi prisustvo na dodatnim utakmicama, što mi se činilo potpuno nestvarnim. Svaki dan smo posjećivali navijačke zone, tražili druge Hrvate i zajedno slavili našu reprezentaciju", rekla nam je Magdalena.

Foto: Privatna arhiva

Danas, tri godine kasnije, njezin život izgleda potpuno drugačije. "Ljudi me prepoznaju gdje god da odem – u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švicarskoj. Gotovo ne mogu proći ulicom ili otići na plažu bez da me netko zaustavi", priznaje.

Ljubavni život

Magdalenin ljubavni život također je česta tema razgovora.

"Iako je to vrlo osobna stvar, ne pravim od toga veliku tajnu. Dobivam mnogo poruka, čak i od poznatih osoba. No, još sam mlada i dosad nisam bila zaljubljena. Za mene to nije mala stvar niti nešto što treba žuriti, bez obzira na to o kome se radi", iskreno priznaje.

