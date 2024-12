Ivana Knoll na iskustvo iz Katara: 'Nikada nisam imala namjeru učiniti to što sam učinila'

Prije dvije godine, Ivana Knoll (32) privukla je pažnju u Kataru, što je izazvalo kontroverze jer je nosila izazovnu odjeću u zemlji gdje se takva odjeća nije smatrala prihvatljivom. Iako je bila u opasnosti od uhićenja ili deportacije, Knoll nije odustajala i nastavila je s istim stilom, privlačeći pažnju i na društvenim mrežama.

Sada, dvije godine kasnije, osvrnula se na to iskustvo.

"Svi znamo što se dogodilo prije dvije godine u Kataru. Trebalo mi je vremena da procesuiram sve što se tamo dogodilo jer se sve doslovno odigralo preko noći, uz mnogo stresa. Prva dva tjedna bila sam potpuno sama, bez prijatelja, bez menadžera, bez agenta, bez zaštite – ništa, osim najvećih svjetskih televizija i novinara ispred mog jeftinog Airbnb apartmana usred ničega u Dohi", započela je Ivana.

"Nikada nisam imala namjeru učiniti to što sam učinila, niti sam znala da bih mogla biti u bilo kakvoj potencijalnoj opasnosti. Znate zašto? Jer sam bila potpuno svoja! Mnogi će reći: "Ah, bila je polugola u muslimanskoj zemlji da bi privukla pažnju." U redu, ali zašto sam onda jedina osoba u povijesti Katara koja je hodala tako odjevena, i to bez problema? Zato što je to bio prvi put da je ta zemlja prihvatila nešto drugačije od sebe", dodala je.

Foto: Profimedia Ivana Knoll

"Zašto sam imala svu tu snagu? Samo zato što sam bila 100% svoja, s čistim namjerama. Poanta je u tome da ostanete vjerni sebi i nikada ne dopustite da vas išta promijeni – sustav, industrija, religija – jer sve je to čista kontrola i glupost. Ovdje smo s ciljem da budemo svoji, a kada umremo, mislite li da sustav, industrija ili religija mare? Svi smo jedno, bez obzira na religiju, boju kože, etničku pripadnost ili spol. Bog vas blagoslovio. S puno ljubavi, od jedne seksi djevojke koja je zauvijek zahvalna za svaku osobu u svom životu, posebno za svaku ženu kojoj sam mogla pomoći da bude svoja", zaključila je.

Podsjetimo, Knoll je mamila pažnju na tribinama u Kataru, unatoč tome što je kontroverzni domaćin Katar zamolio navijače - i muškarce i žene - da ne nose 'pretjerano otkrivajuću odjeću' u zemlji tijekom Svjetskog prvenstva.

