Nego, da se vratimo na njezin brak s Guyem Richiejem, 2015. je za The Sun pjevačica otkrila što to nije štimalo u njihovom braku. "Ponekad sam se osjećala zatvoreno. Nije mi bilo dopušteno da budem ono što jesam. Moraš pronaći nekoga tko prihvaća ono što jesi i kome je to ugodno", istaknula je Madonna koja je kasnije priznala da je bolje da ju je "pregazio vlak" nego da se udala za njega.