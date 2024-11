Madonna na pozornici! Mlada Splićanka napravila spektakl: 'Ti si pop divetina'

U drugoj emisiji uživo Superstar zablistala je i mlada Splićanka! Simpatična Monika Jukić oduševila je žiri s Madonninim hitom ''Vogue''. Cijeli studio bio je na nogama dok je Monika izvodila pjesmu koju je posvetila sestrični Emi koja joj je kao sestra.

''Draga mala Mo, prošli put si pjevala Josipu Lisac i to je bilo sjajno. Ovaj put si dokazala da možeš pjevat pjesme koje nisu tvoje. Ovo je najpoznatija koreografija svih vremena, ona je žena koja probija granice i uvijek je radila ono što je drugima bilo čudno. Bila si odlična'', rekla je Severina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'''Ti točno znaš koje su tvoje pjesme, a otkrit ćeš kakva si ti pop divetina. Moraš imati izvrstan vokal da ovako dobro doneseš pjesmu. Nije bilo nikakve greške, bilo je perfektno. Također, izgledalo mi je kao da si se zabavila. Bilo je top i bravo!' Ti si jedna pop divetina'', komentirala je Nika Turković.

''Jedino što se osjetilo kao mala nelagoda kod tebe je to što si trebala plesat. Slobodno se opusti, odlično si to izvela'', rekao je Tonči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, talentirana gimnazijalka iz Splita u 'Superstar' se prijavila jer obožava glazbu i njome se bavi odmalena. Bila je u vrtiću kada je dobila prvi mikrofon, nakon čega je roditelje nagovorila da je upišu u školu pjevanja kod mentorice Teane Kovačević. Od svoje šeste godine pjeva i godinama se natječe na dječjim festivalima. Uz gimnaziju i nastupe, Monika pohađa i crkveni vjeronauk te redovito trenira. Veliku podršku na glazbenom putu pružaju joj roditelji, ostala obitelj i prijatelji te često ističe: „Glazba me naučila da onoliko koliko daješ - toliko i vrijediš. Vodila me uvijek ispravnim putem i naučila me da vjerujem u sebe. Ja sam glazbu živjela i živim i uvijek sam je stavljala ispred svega.“

POGLEDAJTE VIDEO: Kojih osam kandidata će izboriti polufinale?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa