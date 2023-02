Podsjetimo, s 19 godina odlučila je pokušati ostvariti svoje plesačke snove u New Yorku, gdje je ispočetka jedva preživljavala radeći kao konobarica: "Moj odlazak u New York bio je prvi put da letim avionom ili naručujem taksi, imala sam 35 dolara u džepu. To je bila najhrabrija stvar koju sam ikada napravila", prisjetila se jednom prilikom svojih početaka.