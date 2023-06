MORSKE RADOSTI / Ma tko još 'brije' na napuhance? Ove zvijezde guštale su na sve popularnijim daskama koje samo što se nisu otopile od vrućine

Stand up paddle boarding ili skraćeno SUP omiljeni je sport slavnih zvijezda poput Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Lee Michelle i drugih. I dok smo prošlih sezona poznate gledali kako chillaju na napuhancima najrazličitijih oblika, ove godine su mnogi od njih plutali morem na daskama. Pogledajte koje to zvijezde vole SUP u našoj galeriji...