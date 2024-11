Prisjetite se domaćih celebrityja koji su varali žene i to javno priznali

Prema riječima psihologa Borisa Blažinića, život pod reflektorima često stvara idealne uvjete za ljubavne afere među slavnim osobama. Stalna izloženost javnosti, pritisci slave i česti izostanci iz doma mogu oslabiti veze, dok potraga za uzbuđenjem i bijegom od stresa ponekad završava preljubom. Istraživanja potvrđuju kako izreka "Tko jednom prevari, opet će" često ima temelja, a poznati preljubnici s našeg popisa to su već dokazali.

Dok su neki ostavili supruge zbog ljubavnica koje su smatrali ljubavlju života, drugi su poznati po ponavljanju istih grešaka. U nastavku donosimo najpoznatije preljubnike s hrvatske scene koji su podigli mnogo prašine u javnosti.

Mladen Grdović

Foto: Pixsell/Dino Stanin

Glazbenik Mladen Grdović (66) otvoreno je priznao: "Varao sam suprugu Brankicu, varao sam i sve bivše djevojke." Njegov odnos sa suprugom Brankicom oduvijek je bio turbulentan. Godine 2004. saznalo se da Mladen ima izvanbračnu kćer s 15 godina mlađom Zadrankom Eminom Šimurinom. Brankica mu je oprostila nevjeru i prihvatila dijete kao svoje.

Željko Kerum

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum (64) priznao je nevjeru i napustio suprugu zbog ljubavnice. Godine 2009. javno je objavio da je u vezi s Fani Horvat koja mu je rodila dijete. Svoju suprugu Ankicu ostavio je nakon 20 godina braka.

''Ne želim povrijediti ni djecu, ni suprugu, ni rodbinu, ali moram to ovako kazati: napuštam suprugu. Pet godina sam u ljubavnoj vezi s mladom Fani Horvat s kojom očekujem i dijete. O ovoj temi više nikada neću govoriti.''

Hrvoje Rupčić

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Glazbenik Hrvoje Rupčić (54), 2009. godine priznao je vezu s glumicom Zrinkom Cvitešić (45), iako je bio u braku. Za Story je otvoreno rekao da je Zrinka njegova srodna duša i da je zbog nje okončao brak.

''Za osobu koja se pojavila u mom životu i koju se krivi za moj svršetak braka vjerujem da je moja srodna duša koju čovjek nađe jednom u životu, ako ima sreće. To nisam želio, niti mogu negirati, niti ignorirati. Jedina krivnja te osobe koja je javno razapeta je to što joj se kao i meni, dogodila ljubav života, a po svim uvriježenim pravilima ovoga društva joj se to sa mnom nije smjelo dogoditi."

Igor Štimac

Foto: Tino Juric/Pixsell

Nogometaš Igor Štimac (57) razveo se 2009. nakon 19 godina braka. Priznao je da je on jedini krivac za raspad braka, a supruga Suzana mu je tijekom godina opraštala brojne izvanbračne afere.

''Zaista je ponižavajuće shvatiti da ste mnogo puta sjedili u društvu s osobama s kojima vas je suprug prevario, a da vi o tome niste imali pojma. A takve su se situacije mogle spriječiti. Jedna je čak kupovala slike od mene. Za mene je to bio šok'', rekla je Suzana svojedobno za Gloriju.

Marko Pecotić

Foto: Instagram

Splitski glazbenik Marko Pecotić Peco (46), 2022. godine priznao je da se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka. Otkrio je da u njegovom životu postoji druga žena.

''Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti. Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... To moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno'', rekao je Marko tada za Slobodnu Dalmaciju.

