Psiholog Boris Blažinić objasnio zašto brže dolazi do razvoda u svijetu slave

Boris Blažinić (54), predavač, konzultant, trener i međunarodni stručnjak za razvoj osobnosti, međuljudskih odnosa te maksimalizaciju osobnih potencijala, ujedno i jedan od eksperata kojeg smo pratili u RTL-ovom showu ''Brak na prvu'', za Net.hr govorio je o razvodu brakova u svijetu slavnih. Jedan od najpoznatijih holivudskih parova, Jennifer Lopez (55) i Ben Affleck (52), bivši su par kojeg su mnogi smatrali epitomom romantike, a ipak, nedavno su objavili da se razvode. Tako nam je Boris objasnio s kojim se izazovima nose poznate osobe i kako ti izazovi utječu na njihov ljubavni odnos, bez obzira na to što je među njima možda prisutna velika količina emocija.

Smatrate li da su razvodi među slavnima češći nego kod manje poznatih ljudi i ako da, zašto?

Razvod nije ekskluzivna pojava među slavnim osobama. Iako se može činiti da su razvodi među njima češći, dijelom zbog većeg javnog interesa i pažnje, stvarni razlozi za raskid veze mogu biti vrlo slični onima koji pogađaju ljude izvan svijeta slave. Uz to, nažalost slavne osobe izložene su i specifičnim izazovima koje donosi život pod neprestanim svjetlima reflektora. Svaki aspekt njihovog privatnog života izložen je javnosti, pa se intimni trenuci, ali i poteškoće koje prolaze u vezi, odvijaju pred očima milijuna ljudi. Taj nedostatak prostora za privatnost može stvarati pritisak, pa partneri postaju distancirani, iako su fizički blizu. Kada cijeli svijet analizira i komentira svaku emociju, svaku promjenu u ponašanju, teško je pronaći prostor za ranjivost i otvorenu komunikaciju.

Uz to, život slavnih često je ispunjen kaotičnim rasporedima, stalnim putovanjima i javnim nastupima, što ostavlja malo vremena za mirne, prisne trenutke koji jačaju vezu. Tih trenutaka u kojima možete biti potpuno svoji, bez maski koje nosite pred svijetom, često nema dovoljno, a bez toga, odnos može početi gubiti onu dublju povezanost. Pritisci karijere, uspjeha, očekivanja javnosti i profesionalne odgovornosti mogu iscrpiti energiju koju bi inače posvetili svom partneru.

U takvim uvjetima, lako je osjetiti se usamljenim, čak i kad ste u vezi, i ta emocionalna praznina može postati nepodnošljiva. Partneri se često povlače u sebe, osjećajući da nitko ne razumije teret koji nose, što na kraju može dovesti do emocionalnog udaljavanja. Bez prostora za ranjivost i podršku, odnos gubi onu snagu koja ga održava kroz teške trenutke, a to može dovesti do prekida, čak i kada postoji ljubav.

Kako bi prokomentirali razvod holivudskih glumaca J.Lo i Bena Afflecka? Njihov odnos činio se neraskidiv, a ipak... Raspao se brzinom svjetlosti.

Razvod J.Lo i Bena Afflecka mnoge je iznenadio, jer su se činili kao par koji je prebrodio sve prepreke i vratio se jedno drugom s dubljom ljubavlju i razumijevanjem. No, iako su s vanjske strane izgledali neraskidivo, njihova priča pokazuje da i najveće ljubavi mogu naići na nepredviđene izazove. Često je lako zaboraviti da iza svih naslova i blještavila stoje stvarni ljudi s vlastitim nesigurnostima, strahovima i potrebama. Kada se dvoje ljudi suočava s toliko pritisaka – javnih očekivanja, neprestanog nadzora medija, pa i unutarnjih borbi – nije čudno da odnos postane previše krhak.

Njihova brzina razvoda može biti posljedica toga što su, unatoč iskrenim emocijama, naišli na stare obrasce ponašanja i izazove koje nisu mogli premostiti. Povratak na staru ljubav donosi sa sobom i sjećanja na prošle rane, a to može otvoriti emotivne ožiljke koji otežavaju svakodnevno funkcioniranje odnosa. Medijski pritisak sigurno je igrao veliku ulogu, jer kad su svi okrenuti prema vama, lako je izgubiti intimnost koja veže dvoje ljudi. I dok njihova ljubav možda nije nestala, težina očekivanja i stvarnosti odnosa mogla je prebrzo narušiti temelj koji su pokušali ponovno izgraditi.

Foto: Profimedia Ben Affleck i Jennifer Lopez

Gdje slavne osobe najviše griješe po pitanju ljubavnih odnosa?

Slavne osobe često griješe u ljubavnim odnosima jer se suočavaju s izazovima koje većina ljudi ne može ni zamisliti. Prvi veliki problem je nedostatak privatnosti. Njihov svaki potez, svaka emocija, pa i najmanja nesuglasica postaju javno vlasništvo. To stvara ogroman pritisak na odnos, jer umjesto da se intimni problemi rješavaju u sigurnosti privatnog prostora, oni se raspravljaju pod svjetlima reflektora. Pod tim pritiskom, teško je održati ranjivost i autentičnost, ključne elemente zdrave veze.

Drugi veliki izazov je ubrzani tempo života koji prati slavu. Česte obveze, putovanja, različiti rasporedi – sve to može dovesti do emocionalne distance. Ljubav zahtijeva prisutnost i predanost, a kad ste stalno u pokretu, teško je izgraditi i održavati tu duboku povezanost.

Također, slavne osobe često su suočene s nerealnim očekivanjima – od sebe, svog partnera i okoline. Pritisak da budu savršeni, da njihova veza bude besprijekorna, često dovodi do razočaranja kad se suoče s realnošću. U pokušaju da odgovore na ta očekivanja, lako je izgubiti iz vida ono što je stvarno važno u ljubavnom odnosu – autentičnost, međusobno poštovanje i emocionalna podrška.

Utječu li i društvene mreže na veliki broj razvoda?

Društvene mreže zaista mogu imati dubok utjecaj na ljubavne odnose, a ponekad se čini kao da su tihi promatrači koji polako mijenjaju dinamiku između partnera. Kada previše vremena provodimo u virtualnom svijetu, lako je izgubiti onu prisnost i pažnju koja nam je potrebna u stvarnom životu. To stvara prostor u kojem jedan od partnera može osjetiti zanemarenost, dok drugi, često nesvjesno, gradi emocionalnu distancu. U takvoj atmosferi, frustracije i nesporazumi lako se nakupljaju.

Društvene mreže također otvaraju vrata prošlim vezama ili novim iskušenjima, što može dovesti do emocionalnih, a ponekad i fizičkih nevjera. Ta mogućnost povezivanja s drugima stvara dodatne izazove u održavanju povjerenja i bliskosti u vezi. Uz to, neprekidno gledanje idealiziranih slika tuđih života može stvoriti osjećaj nezadovoljstva vlastitim odnosom. Kada stalno uspoređujete svoju svakodnevicu s nečijim pažljivo kuriranim trenucima sreće, lako je pomisliti da vaš odnos nije dovoljno dobar.

Dodatno, kad parovi dijele svoje nesuglasice na društvenim mrežama, intima veze biva narušena. Javnost nije prostor za rješavanje osobnih problema, a izlaganje tih trenutaka može samo dodatno otežati pronalaženje zajedničkog jezika i ponovnog zbližavanja u privatnosti koju svaka veza zaslužuje.

Foto: RTL

Mislite li da je javna pažnja koji prate slavne osobe jedan od glavnih uzroka raspada njihovih brakova? Ako da, na koji način?

Da, javna pažnja i medijsko uplitanje u živote slavnih mogu unijeti dodatne slojeve napetosti i nesigurnosti u njihove odnose. Stalni tračevi, glasine i komentari izvana mogu poljuljati povjerenje i sigurnost čak i u najsnažnijim vezama. Kada je vaša ljubav neprestano na naslovnicama, svaka sitna nesuglasica može postati veliki problem, a ono što bi u privatnosti bilo lako riješeno, pod reflektorima postaje nesavladiv izazov.

Osim toga, ta konstantna izloženost javnosti stvara plodno tlo za ljubomoru i osjećaj neprijateljstva. Partneri mogu početi sumnjati jedno u drugo zbog riječi i mišljenja drugih ljudi, iako zapravo nema stvarnog razloga za zabrinutost. Održavanje povjerenja u ovakvim uvjetima postaje iznimno teško, jer kada su svi aspekti vašeg života izloženi očima javnosti, teško je pronaći mir u kojem možete graditi sigurnost jedno u drugo. To može dovesti do emocionalnog udaljavanja, a na kraju i do raspada veze, iako su možda postojali načini da se stvari poprave – da je bilo više privatnosti i manje vanjskih pritisaka.

Kako objašnjavate trend kratkotrajnih veza među poznatim osobama u današnjem vremenu?

Trend kratkotrajnih veza među slavnim osobama često je rezultat specifičnih pritisaka i dinamika koje donosi njihov život pod svjetlima reflektora. Brz tempo života, prepun putovanja, javnih nastupa i projekata, otežava izgradnju dubokih i stabilnih odnosa. U takvom kaosu, lako je osjećati se izolirano, čak i kada si fizički blizu voljene osobe, jer nedostaje onaj ključni prostor za ranjivost i intimnost.

Pritisak javnosti također igra veliku ulogu. Često se veza ne formira zbog dubokih osjećaja ili istinske povezanosti, već zbog slike koju može stvoriti u medijima. Kada taj početni bljesak pažnje izblijedi, parovi se mogu suočiti s realnošću u kojoj nedostaje ona dublja emocionalna povezanost potrebna za održavanje veze. U tom trenutku, odnos se često raspada, jer nije izgrađen na čvrstim temeljima.

Uz to, kultura instant zadovoljenja u kojoj živimo također oblikuje način na koji poznate osobe doživljavaju ljubav. Kad si stalno okružen pažnjom i mogućnostima, lako je postati sklon stalnom traženju nečeg novog, uzbudljivijeg, što često vodi do kratkih veza koje nemaju priliku rasti i produbljivati se. Nerealna očekivanja, koja su oblikovana idealiziranim holivudskim pričama o ljubavi, dodatno otežavaju održavanje stvarne, nesavršene veze. Kad stvarnost ne ispunjava ta očekivanja, veza se brzo raspada, ostavljajući partnere prazne i razočarane.

Foto: Privatni album Boris Blažinić

Kako mediji i tabloidi utječu na percepciju i stabilnost veza poznatih osoba?

Medijska izloženost stavlja poznate osobe pod neprestano povećalo javnosti, gdje svaki njihov trenutak postaje predmet analize i komentara. Za parove to može biti izrazito težak teret, jer im se oduzima privatnost, a trenuci intime izloženi su javnom sudu. Sve, od sitnih svađa do nesporazuma, lako može završiti na naslovnicama, stvarajući osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim životom. Taj stalni pritisak narušava povjerenje u vezi, jer ono što bi trebalo ostati unutar četiri zida postaje izloženo milijunima ljudi.

Tabloidi, u potrazi za senzacijom, često šire glasine i poluinformacije koje unose nesigurnost i stres u odnos. Čak i kad su te priče potpuno izmišljene, one stvaraju napetost među partnerima, dovodeći do nepotrebnih sukoba. Ovaj vanjski pritisak može dodatno narušiti komunikaciju, jer je teško graditi povjerenje kada su stalno prisutne laži i manipulacije.

Mediji također stvaraju nerealna očekivanja o vezama poznatih. Kada su prikazani kao "savršeni par", to nosi dodatni teret, jer svaki problem koji se pojavi može izgledati kao poraz.

S druge strane, ako se stalno naglašavaju potencijalni problemi, slavne osobe mogu početi vjerovati da je njihova veza osuđena na propast, čak i kad je daleko od toga. Ova medijska percepcija može uzrokovati unutarnje konflikte i osjećaj nesigurnosti.

Na kraju, taj stalni nadzor emocionalno iscrpljuje. Život pod svjetlima reflektora donosi neprestani stres, a to može spriječiti parove da pronađu mir i rješenje za svoje probleme. Kada nemate prostor za privatnost, teško je očuvati stabilnu vezu jer se svi problemi, veliki i mali, uvijek čine mnogo većima nego što stvarno jesu.

Kako razvodi slavnih utječu na njihov profesionalni život?

Razvodi slavnih osoba često imaju dubok utjecaj na njihov profesionalni život, i to na više razina. Emocionalna iscrpljenost koja prati razvod može ozbiljno narušiti sposobnost da se fokusiraju na svoje profesionalne obaveze. Stres, tjeskoba i neizvjesnost koja dolazi s osobnim gubitkom ostavlja trag na kreativnosti, motivaciji i energiji, što može dovesti do pada kvalitete njihovog rada. Kada je srce negdje drugo, teško je uložiti sve što imate u posao, pogotovo ako taj posao zahtijeva stvaralačku energiju i strast.

Uz to, medijska pažnja koja prati razvode slavnih osoba često stvara dodatni teret. Kada vaša osobna bol postane javni spektakl, svaka osobna borba i sukob na naslovnicama tabloida može postati distrakcija. Umjesto da se fokusiraju na svoje profesionalne zadatke, slavne osobe moraju upravljati i javnom percepcijom svoje situacije, što često dodatno otežava njihovu sposobnost da obavljaju posao. Taj negativni publicitet može, nažalost, utjecati na njihove buduće prilike, jer imidž i percepcija javnosti igraju veliku ulogu u karijeri slavnih.

Financijski i pravni aspekti razvoda također mogu oduzeti puno energije i vremena. Bitke oko imovine, alimentacije ili skrbništva nad djecom mogu trajati mjesecima, a to može ozbiljno omesti profesionalni fokus. U tim trenucima, teško je pronaći prostor za kreativnost i produktivnost jer emocionalna energija ide u pravne sporove i rješavanje osobnih pitanja.

Ipak, ponekad razvod može djelovati kao prekretnica. Nakon razvoda, neke slavne osobe otkrivaju novu motivaciju, koristeći svoje iskustvo kao inspiraciju za nove projekte. Taj bolni trenutak može biti katalizator za redefiniranje njihove karijere, omogućujući im da preuzmu kreativne rizike koje možda prije ne bi. U konačnici, iako razvod donosi mnoge izazove, on također može otvoriti vrata za osobni i profesionalni rast.

Mislite li da su razvod i prekidi među poznatim osobama često posljedica nerealnih očekivanja koje društvo postavlja na njihove odnose?

Da, razvod i prekidi među poznatim osobama često su rezultat nerealnih očekivanja koja društvo postavlja na njihove odnose, što stvara pritisak s kojim se većina parova ne mora suočavati. Idealizacija odnosa slavnih osoba često je glavni izvor tog pritiska. Društvo voli zamišljati te veze kao savršene, gdje su luksuz i sreća uvijek prisutni, a problemi gotovo ne postoje. Ta iluzija savršenstva stvara osjećaj da poznati parovi moraju stalno ispunjavati tu sliku, i kad dođe do neizbježnih problema, dolazi do osjećaja razočaranja i neuspjeha, što dodatno opterećuje već krhke odnose.

Javna očekivanja dodatno otežavaju situaciju. Slavne osobe često su pod pritiskom da budu uzori, da njihovi odnosi budu ideal kojem svi teže. Ova vrsta pritiska stvara atmosferu u kojoj svaka greška, svaka svađa, postaje predmet javne rasprave. U takvim okolnostima teško je održati intimnost i privatnost, a problemi koji bi se u privatnosti možda lako riješili, postaju ozbiljni izazovi pod reflektorima.

Mediji također igraju ulogu u stvaranju nerealnih prikaza ljubavi i romanse među poznatima. Stvaranje senzacionalnih narativa oko slavnih parova često nema puno veze sa stvarnošću, a kad se te priče počnu raspadati, ne samo da se narušava povjerenje između partnera, već i između njih i publike. Ovaj gubitak povjerenja dodatno narušava emocionalnu povezanost.

Osim toga, pritisak javnosti i medija često gura slavne osobe u brze i impulzivne veze ili brakove, koji nemaju dovoljno vremena da se razviju na čvrstim temeljima. Takvi odnosi, temeljeni na vanjskom pritisku i materijalnim vrijednostima, rijetko prežive stvarne životne izazove, jer manjkaju dubina i emocionalna povezanost potrebna za dugotrajnu stabilnost.

Kako balansirati privatni i poslovni život kako bi se održali zdravi odnosi?

Balansiranje privatnog i poslovnog života ključno je za održavanje zdravih odnosa, bilo da se radi o vezi, braku, obitelji ili prijateljstvu. U današnjem svijetu, gdje su profesionalne obaveze često intenzivne, taj balans može izgledati kao izazov, ali je neophodan za emocionalno i mentalno blagostanje. Postavljanje jasnih granica između poslovnog i osobnog vremena prvi je korak. Kada si dopustite isključiti poslovne obveze navečer ili tijekom vikenda, stvarate prostor za istinsku prisutnost s voljenima, a to je temelj zdravih odnosa.

Upravljanje vremenom također je od velike važnosti. Organiziranje radnog dana tako da unutar radnog vremena završite većinu obveza, ostavlja više prostora za uživanje u privatnom životu. Planiranje, prioriteti i delegiranje ključni su za izbjegavanje preopterećenja. Kada obitelj i voljeni ljudi razumiju vaš ritam i obaveze, komunikacija postaje alat koji smanjuje stres i jača vezu. Razgovori o tome kako posao utječe na vaš život omogućavaju razumijevanje i podršku, što je ključno u svakom odnosu.

Ne smijemo zaboraviti važnost brige o sebi. Kada ste fizički i mentalno zdravi, vaša sposobnost balansiranja posla i privatnog života znatno je veća. Redovna tjelovježba, dovoljno sna i vrijeme za opuštanje nisu luksuzi, već nužni temelji za uspjeh u oba aspekta života. Ponekad će poslovne obveze tražiti više pažnje, a ponekad privatni život. Ključ je u fleksibilnosti i prilagodbi, kako biste dugoročno održali balans.

Kvalitetno vrijeme provedeno s voljenima često može nadoknaditi količinu vremena. Važno je osigurati da ti trenuci budu ispunjeni pažnjom i prisutnošću, jer to stvara vezu koja je dublja i značajnija.

