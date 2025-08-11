Luksuz pršti sa svih strana: Ovako je Adriana Ćaleta-Car proslavila rođendan svojih sinova

Pravnica Adriana Ćaleta-Car (32) i njezin suprug, nogometaš Duje Ćaleta-Car (28), proslavili su rođendan svojih sinova Maura i Felipea. Braća su rođena istog datuma, ali u razmaku od dvije godine, pa su roditelji odlučili spojiti proslave i organizirati zajednički, tematski rođendan.

Iako Adriana nije otkrila lokaciju, na društvenim mrežama podijelila je fotografije i detalje slavlja. Među brojnim čestitkama koje su im stigle, izdvojila se i ona od Izabel Kovačić.

''Sinovima želim sretan rođendan'', kratko je napisala Adriana u opisu fotografije.

Par se vjenčao u lipnju 2022. u Adrianinom rodnom Dubrovniku. Nakon crkvene ceremonije, slavlje je održano u tvrđavi Revelin, gdje su mladence i goste zabavljali Jole i Petar Grašo. Adriana i Duje postali su roditelji prije četiri godine, sin Mauro stigao je 2021., a dvije godine kasnije, na isti datum, stigao je i Felipeo.

