Pjevač Luka Nižetić (38) na 62. Splitskom festivalu dobio je nagradu publike Zlatnog galeba koju je oduševio svojom izvedbom pjesme "Kad se rodiš usrid Splita". No, pri tome je doživio i nezgodu, piše 24 sata.

On se, naime, nakon interpretacije svoje pjesme zahvalio publici na gromoglasnom pljesku, a nakon toga je pao s bine u prostor na kojem su bile violine.

"Eno ga, pao je", začulo se tada iz publike, a Luka se brzo ustao na noge i popeo na binu.

"Mislim da sam malo žginca (iščašio) nogu", rekao je za 24 sata, a onda se osvrnuo na svoju pobjedu na festivalu.

Obožava svoj Split

"To je meni osobno najveća pobjeda jer je publika prihvatila i želio bih ovom prilikom, ja sam ovdje narator, ovdje su puno veći majstori u pitanju, a to je Mario Mihaljević koji je napisao ovaj izvanredan tekst i njegov sin Branimir tako da po meni sve zasluge idu autorima jer bez njih ovo se danas ne bi dogodilo", kazao je.

Luka je još kazao da su mu se u Splitu dogodile najljepše stvari te da sanja njegov kvart Mertojak.

"Split je grad u kojem su se meni sve najlipše stvari u životu dogodile i ja kad sanjam nešto, ja sanjam lokaciju Mertojaka i to je moj prvi kvart, ni New York, ni Zagreb, ni Zaprešić, ni Dicmo nego je to Mertojak. To valjda sve govori", istaknuo je.