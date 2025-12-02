Luka Budak iz 'Braka na prvu' ponovno ljubi: Podijelio romantične prizore i pokazao djevojku

Luka Budak, široj javnosti poznat kao jedan od najpopularnijih sudionika sociološkog eksperimenta “Brak na prvu”, ponovno je u centru pažnje — ali ovaj put zbog romantičnih razloga. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografije i snimke s putovanja u Veneciju, a objava je u samo nekoliko sati prikupila lavinu pozitivnih reakcija.

Na fotografijama Luka pozira na čuvenim venecijanskim mostovima, u uskim uličicama i uz čarobne kanale, uživajući u savršenom jesenjem danu.

Odjeven u bež pulover i poderane traperice, Budak je pokazao svoju opuštenu, autentičnu stranu, a pratitelje je posebno razveselilo što je napokon pokazao i svoju novu partnericu. Zajedničke fotografije odišu toplinom i romantičnom atmosferom, govoreći više nego riječi.

Zadržao prepoznatljiv smisao za humor

No, ono što je posebno privuklo pažnju bila je njegova duhovita objava. Luka je, u svom prepoznatljivom stilu, napisao:

"Venecija je sjajna, ali ne kao moja glava."

Uz šalu na vlastiti račun, dotaknuo se i venecijanskih cijena pa otkrio da je pivo platio čak 18 eura.

"Shvatih da sve te cijene vrijede tamo, dok kod nas nemate takav ambijent", poručio je, dodavši kako je najvažnije da je doživljaj upravo po njegovom ukusu.

Njegovi pratitelji nisu štedjeli reakcije — komentari puni srca i pohvala samo su potvrdili da Luka i dalje ima snažnu podršku publike koja ga je zavoljela još tijekom showa. Čini se da Budak danas živi daleko od televizijske drame, fokusiran na putovanja, dobru vibru i – kako izgleda – novu ljubav.

