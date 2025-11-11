Lucija nam je ispričala sve o snimanju viralnih obiteljskih videa: 'Sve je nastalo iz fore'

Ako volite obiteljski sadržaj koji mami osmijeh na lice, sigurno ste već upoznali simpatičnu Luciju i Mirka te njihove preslatke sinove, Vitu i Finna. Ova zabavna obitelj svojim iskrenim, toplim i humorističnim videima osvojila je srca publike na društvenim mrežama, a njihov sadržaj odiše pozitivom i zajedništvom te svaka nova objava donosi novu dozu smijeha. Inače, Lucija je završila ekonomiju dok je Mirko strojarstvo, a upravo ih je spojila želja za stvaranjem nečeg vlastitog i kreativnog. Nakon što su zajedno pokrenuli studio za 3D printanje, shvatili su da ih puno više ispunjava stvaranje sadržaja koji ljudima izmamljuje osmijehe – i tako je započela njihova influencerska priča. S obzirom na to da su njihovi videi osvojili i nas, odlučili smo kontaktirati lijepu Luciju kako bismo doznali gdje pronalazi inspiraciju i kako izgleda njezin svakodnevni život iza kamere. Ona nam je stoga ovom prilikom za Net.hr otkrila zanimljive detalje o svom influencerskom putu, izazovima roditeljstva i kreativnosti, ali i progovorila o planovima za budućnost.

Poznato je da ste završili ekonomiju, a Vaš suprug Mirko strojarstvo. Što Vas je motiviralo da se okušate u influencerskoj karijeri?

Čim smo završili fakultete otišli smo na godinu dana raditi u struci u Kanadu. Kroz tu godinu smo shvatili da klasičan 9- 17h posao nije za nas i već tada razmišljali o nekom drugom smjeru. Nakon povratka iz Kanade pokrenuli smo svoj studio za 3D printanje. Mirko je bio zadužen za tehnički dio, a ja marketinški. Ubrzo je došao lockdown zbog korone i svi dogovoreni poslovi su nam bili otkazani. U istok trenutku je TikTok krenuo postajati popularan i spontano smo odlučili iz fore snimiti par videa. Tih nekoliko videa odmah je doseglo preko pola milijuna ljudi i to nas je jako motiviralo da nastavimo, jer smo shvatili da imamo slobodu na razne kreativne načine razveseliti milijune ljudi dok uživamo producirati videa iz vlastitog doma.

Na Vašim društvenim mrežama prevladava sadržaj zabavnog, obiteljskog karaktera. Zašto ste se odlučili baš za takvu tematiku?

Mirko i ja smo osobe koje nikako ne mogu glumiti nešto što mi nismo. Sadržaj koji snimamo predstavlja naše stavove, prioritete i jednostavno našu energiju. Iz tog razloga se na našim kanalima može pronaći samo ljubav, pozitiva, razna životna iskustva i naravno smijeh i veselje. Svjesni smo da živimo na prostoru gdje se vrlo lako može stvoriti jak utjecaj i baza pratitelja prikazivanjem materijalizma, primitivnih stavova, poticanjem drama i sličnim načinima, ali to nikako nije nešto što nas definira i time smo još ponosniji na našu publiku koji smo stvorili okružujući ih oko naših vrijednosti.

Koji je najizazovniji dio posla influencera s kojim ste se susreli do sada'?

Najizazovniji dio je definitivno održati kontinuitet iz dana u dan, bez obzira na raspoloženje, umor ili privatne okolnosti. Kreativnost se ne može uvijek "upaliti na gumb", ali algoritam i publika očekuju stalnu prisutnost. Drugi veliki izazov je balans izmedu privatnog i javnog - koliko pokazati, a koliko zadržati samo za sebe. Mi smo roditelji u prvom redu, pa je ponekad teško povući granicu izmedu onoga sto je zanimljivo za publiku i onoga što jednostavno pripada samo našoj obitelji. Treći izazov je to što ovaj posao u sebi zapravo objedinjuje deset drugih. Mi moramo biti i producenti, i scenaristi, i glumci, i snimatelji, i montažeri, a s poslovne strane i prodavači, i pregovarači, i osobe koje održavaju odnose s klijentima, i računovode. Na kraju svega, tu je još i briga o svakoj objavi, svakom komentaru i cjelokupnoj komunikaciji na društvenim mrežama. Kad se sve to zbroji, jasno je da je posao influencera puno kompleksniji nego što se na prvu čini.

Odakle najčešće crpite inspiraciju za sadržaj koji objavljujete?

Inspiraciju nalazimo u svakodnevnom životu. Sve što dijelimo zapravo je ono što se stvarno dogada u našem domu - spontani trenutci s djecom, situacije u braku s kojima se mnogi mogu poistovjetiti, mali izazovi i male pobjede. Puno toga nastane i kroz humor, jer vjerujemo da smijeh ljude povezuje, a nas osobno najviše opisuje. Također redovito slušamo i publiku, njihove komentare, pitanja i želje često nam otvore nove ideje.

Koji Vam je najzabavniji video s djecom koji ste podijelili s pratiteljima i kojeg se uvijek rado prisjećate?

Jedan od najdražih nam je video u kojemu smo se Mirko i ja pravili da spavamo pred svojim tada dvogodišnjim sinom. Njegove reakcije i cijela situacija nam je bila toliko slatka i smiješna i osim što se video svidio milijunima gledatelja, mi smo si stvorili još jednu predivnu uspomenu sa svojim sinom.

Nedavno ste dobili drugo dijete, sina Finna. Kako sada izgleda snimanje sadržaja s dva mala dječaka u kući?

U jednoj riječi - nepredvidivo. Planovi nam vrlo često padnu u vodu jer dječaci imaju svoj ritam, svoje zahtjeve i ideje, pa se trudimo sve prilagoditi njima, a ne obratno. Naučili smo snimati u kaosu i to je prava mala avantura. Volimo uloviti spontane trenutke s djecom. A u slučaju kada Mirko i ja želimo snimiti isplanirani video sa specifičnim kadrovima, obično to radimo oko ponoći kada obojica spavaju.

Zarada influencera u Hrvatskoj je vrlo varijabilna. Smatrate li da je influencering dugoročno održiva profesija koja može donijeti stabilan prihod?

Definitivno da, ali samo ako se svemu pristupi na ozbiljan način. Najteži je naravno početak kada nemaš nikakav prihod, a daješ svoj život milijunima na pladnju. Kroz godinu do dvije su se stvari u smislu suradnji s brendovima pokrenule i to je sada održiv posao. Vjerujem da će s vremenom ovaj posao i uloga kreatora digtalnog sadržaja postajati samo još značajnija i ne vidim neki razlog zbog kojega bi došlo do naglog završetka svega.

Gdje vidite sebe u narednim godinama? Imate li planove za neke nove projekte ili pothvate?

Vidimo se i dalje u kreativnom svijetu, ali definitivno s još vlastitih projekata koje već u pozadini gradimo paralelno s društvenim mrežama. Osim najvećega benefita ovog posla koji smo si posložili, a to je provođenje cijelog i svakog dana s našom djecom, tu je i benefit plasiranja bilo kojeg novog poslovnog pothvata i prezentiranje istog, publici koju smo stekli kroz kreiranje sadržaja na društvenim mrezama.

