Lucija Lugomer, plus size manekenka i jedna od predvodnica hrvatskog "body positivity pokreta", na društvenim mrežama redovito dijeli inspirativni sadržaj u kojem pratiteljicama poručuje da se osjećaju dobro u svojoj koži.

Ovoga puta na Instagramu je ponosno pokazala svoje obline u narančastom bikiniju dok je pozirala uz bazen. Osim što je pratitelje oduševila linijom, očarala ih je i popratnim tekstom.

"Pošalji poruku. Pruži drugu šansu. Promijeni posao. Budi podstanar, ne moramo svi imati svoju nekretninu. Pojedi taj kolač. Idi na more. Oprosti nekome ili nemoj. Što ne možeš, ostavi za sutra. Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Ljubi gdje ti se ljubi. Makni ljude iz svoga života koji te čine nesretnom. Upoznaj nove. Živi kao da nećeš umrijeti jer hoćeš", poručila je Lucija.

Komentatorice su se mahom složile s njenim riječima, dok su drugi pisali da joj bikini odlično pristaje.

"Upravo tako", "Danas je dan kada trebam ovakvu pozitivu", "Ova boja ti stoji savršeno", "Bravo, tako se govori. Život je samo jedan i jedini bez reprize, a mi kao da na to zaboravljamo", "Ženo! PredivnoĆo!! Badić je pun pogodak. Svi ti stoje i sad razumijem zašto si rekla da si oduševljeno šokirana, ali nije to 'samo' do figure, već do stava. Hvala ti jer s tobom UČIM i rastem", neki su od komentara.