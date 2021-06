Otkako je Lucija Lugomer stala u obranu pjevačice Lane Jurčević, kojoj su nedavno Neven Ciganović i Lidija Bačić prozvali zbog "nekoliko kilograma viška", plus size manekenka posebno je aktivna na društvenim mrežama.

U utorak se odlučila obratiti hejterima koji kritiziraju njen izgled. Objavila je video po uzoru na Lanu u kojem pokazuje salo na trbuhu, bedrima i na rukama, dok je na kraju pokazala srednji prst i nastavila plesati s osmijehom na licu.

"Ja vidim ovdje jedan veliki problem, a to je da se još više trebamo držati skupa i podržavati jedna drugu!!! Usput - primijetila sam da bi bilo dobro da napravim i pregled sluha obzirom da više ne čujem tuđa mišljenja. Žene, zapamtite - ti nisi mana i ti nisi nedostatak!!!! Ljubim vas i uživajte svake sekunde svoga života jer on je jednako unikatan baš kao i vi same", poručila je Lugomer pratiteljicama.

Plus size manekenka nedavno je objavila fotku svog struka uz koju se također obratila hejterima.

"Ovo je za ljude koji prenose strah od debljine i koji pretpostavljaju zdravlje ljudi samo gledajući u njih te koji misle da bilo tko iznad određene veličine promiče pretilost", poručila je u opisu.