Lana Jurčević na Instagramu je pokazala kako zaista izgleda njeno tijelo nakon što su Neven Ciganović i Lidija Bačić komentirali njeno izdanje s dodjele Porina te nekoliko puta naglasili da se udebljala.

U videu se primila za salo na trbuhu i ruci, a na kraju je pokazala srednji prst i zaplesala s osmijehom na licu.

"Ja vidim ovdje jedan oooozbiljan PROBLEM. A to je samo da moram pod hitno pospremiti stan. Drugo ništa ne moramo, osim ako... želimo. Žene, ja sam jedna od vas, vi ste moje, ja sam vaša. Dokazano već 100 puta do sada i na tome vam hvala do neba", poručila je Lana.

"Ne znam samo zašto ovo nisam ranije objavila, jer mi stoji mjesec dana u mobu... Valjda kad je suđeno, onda je suđeno", napisala je u nastavku i dala do znanja što misli o komentarima na svoj izgled.

Brojni pratitelji i slavne dame pružile su joj podršku.

"Nikad ljepša", poručila joj je kolegica Nina Badrić.

"Ma zgodna si i gotovo. Jao onom kome je sve samo izgled, prazno, tužno i vjerojatno usamljeno", napisala je Pamela Ramljak.