Najavljen koncert u parku: Zbog nje su se penjali po drveću, a onda je stigla policija

Nakon što je na TikToku natuknula da radi na novoj glazbi, novozelandska pjevačica Lorde (28) je izazvala veliko uzbuđenje među fanovima, budući da je od njezinog posljednjeg albuma Solar Power iz 2021. prošlo gotovo četiri godine.

Dodatni val entuzijazma stigao je s Coachelle, kada je pjevačica Charli XCX (32) otkrila kako nas čeka pravo "Lorde ljeto", prenosi magazin People.

U ponedjeljak, 22. travnja, Lorde je putem Instagrama najavila pop-up nastup u njujorškom Washington Square Parku, gdje je planirala predstaviti dio novog materijala.

Policija spriječila koncert

Međutim, okupljanje u parku nije prošlo bez komplikacija. Iako su fanovi na licu mjesta pjevali hitove poput Ribs i Green Light, atmosfera se brzo promijenila kada je policija intervenirala i spriječila održavanje koncerta.

"Policajci su obaviješteni o neplaniranom događaju u parku. Za koncert u njujorškom parku potrebne su dozvole za zvuk i korištenje prostora, a sudionici nisu imali ni jedno ni drugo. Organizatorima je rečeno da ne mogu održati nastup, i oni su napustili lokaciju", izjavili su iz NYPD-a. Lorde je u objavi poručila: "Zaista sam zadivljena koliko vas se pojavilo! Ali kažu mi da se morate razići… tako mi je žao."

Ipak, to nije bio kraj večeri. Dva sata kasnije, oko 21:30, pjevačica se vratila na lokaciju zajedno s glazbenikom i producentom Blood Orangeom (39) (pravim imenom Dev Hynes). Zajedno su izveli novu pjesmu What Was That, uz ples i oduševljenje okupljenih. "Vi ste nevjerojatni. Volim vas jako puno", rekla je Lorde publici, među kojom su se neki popeli i na drveće kako bi je bolje vidjeli.

Fanovi su bili oduševljeni, a komentari poput "Čudni plesovi su se vratili, mi smo se vratili!", "Najbolja stvar koju sam ikad doživio" i "Pjesma godine" preplavili su društvene mreže. Pjesma još nema službeni datum objave, no Lorde je najavila da izlazi "uskoro", dok se nagađa da bi se mogla pojaviti već ovog petka, 25. travnja.

