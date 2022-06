Novozelandska pjevačica Lorde (25) u sklopu svoje velike koncertne turneje "Solar Power" održala je dva prava spektakla u Šibeniku u tvrđavi sv. Mihovila, a za portal Šibenik In rekla je da se odlično provela te da je oduševljena Hrvatima.

"Predivan dan sam provela u Šibeniku i htjela sam doći u Hrvatsku, ovdje svi izgledaju kao da su mi brat i sestra. Zahvalna sam na ovakvoj publici, jer nikad ne znaš kad negdje dođeš kako izgledaju ljudi koji slušaju tvoju glazbu, ali vi ste tako cool. Velik dio ovog albuma govori o obitelji, domu, povijesti i često razmišljam kako će moja djeca izgledati i kakva će im biti budućnost. Ali, jednostavno se osjećam dobro što sam ovdje na vrhu litice i pjevam o svojim životnim pričama", ispričala je pjevačica.

Lorde je, tvrdi, koncert u Hrvatskoj čekala više od dvije godine.

I njeni roditelji bili su na koncertu

"Više od dvije godine čekala sam ovaj koncert. Kad smo pokretali turneju tražila sam da obavezno prođe kroz dvije države iz kojih je moja obitelj - Hrvatsku i Irsku", rekla je.

Lordeino ime je Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, a obitelj s majčine strane vuče korijene iz Dalmacije. Na njenom šibenskom koncertu bili su i njeni roditelji Sonja Yelich i Vic O'Connor.

Nastup pjevačice u jednom trenu bio je prekinut vatrometom koji je ispaljen povodom početka 62. Međunarodnog dječjeg festivala. "This is so special", kazala je Lorde kad ga je ugledala.