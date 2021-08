Slavna glazbenica Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, koja je javnosti poznata pod umjetničkim imenom Lorde, svoj privatni život brižno skriva od znatiželjnih očiju javnosti. No, ovoga puta to nije uspjela jer su je paparazzi uhvatili u Zapadnom Hollywoodu na spoju s dečkom glazbenikom Justinom Warrenom (41).

Njih dvoje zaista je teško uhvatiti zajedno u javnosti, pogotovo dok izmjenjuju nježnosti. Ipak, fotografi su ovjekovječili njihove intimne trenutke dok su se nakon večere mazili na ulici.

Njih dvoje bili su ležerno odjeveni, a viđeni su kako razgovaraju i smiju se za vrijeme večere s prijateljima ispred jednog restorana. Justin je na sebi imao crni džemper i traperice, a Lorde je odjenula oversize sivi sako preko topa iste boje te široke svijetle hlače. Pjevačica je kosu splela u dvije francuske pletenice.

Poricali su da su u vezi

Lorde je hrvatskih korijena i jako joj je stalo do privatnosti. No, ipak paparazzi su nju i Justina uhvatili u par navrata. Prvi put su u javnosti slikani zajedno 2016. godine kada su uživali na plaži, mada je Warren tada poricao da su on i pjevačica u vezi, piše Page Six.

"Ella i ja godinama radimo zajedno i dobri smo prijatelji. Bilo kakve glasine da smo 'par' su smiješne, rekao je Justin tada.

Fotografi su njega i Lorde uhvatili zajedno prošle godine na izletu na plaži u njenom rodnom gradu Aucklandu na Novom Zelandu. Ona je prije Justina bila u vezi s fotografom Jamesom Loweom, a par je prekinuo 2015. godine.