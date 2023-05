ŠTO MISLITE? / Ljupka Gojić Mihić poznata je po besprijekornom stilu, no sinoć su svima za oko zapele neobične cipele koje je platila više od 1500 eura

Sinoć je u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu održan party najstarijeg osiguravajućeg društva u Hrvatskoj. Među poznatim uzvanicima našli su se Viktorija i Dino Rađa, Marijana Batinić, Saša Lozar... Najviše pažnje ukrala je bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić. Ona redovito privlači pozornost svojim modnim odabirima koji nisu nimalo monotoni, već svaki put pričaju zanimljivu stilsku priču. Ljupka se na zabavi pojavila u haljini s cvjetnim uzorkom i neobičnim cipelama brenda Miu Miu. Inače, te cipele koštaju oko 1550 eura. Ljupka je velika zaljubljenica u modu te je jednom za Divu objasnila što je stil: 'Stil nije samo odjeća, stil je i način života. Meni je to kao mojim bakama napraviti najbolju sarmu i mađaricu na svijetu. One to rade s puno stila, rođene su s tim. Robom samo pokazujemo dio svog karaktera'.