Ljudska Barbika napokon ima sreće u ljubavi: Ne ispušta dragog iz zagrljaja

Brazilsko britanska televizijska ličnost Jessica Alves (41) prije brojnih plastičnih operacija kojima se podvrgla, javnosti je bila poznata kao Rodrigo Alves te su je prije promjene spola nazivali ljudskom Ken lutkom. Često ju imamo priliku vidjeti u javnosti, a ovoga je puta prisustvovala predstavi "I Wish You Well" u kazalištu u Londonu. Na događaju se pojavila s dečkom, osobnim trenerom Daltonom Phillipsom.

Druga prilika u ljubavi

Inače, Jessica je svojedobno izjavila da je Dalton nasljednik tvrtke vrijedne 50 milijuna dolara. Iako je ranije govorila kako nema sreće u ljubavi, obožavatelje je uvjeravala da je Dalton drugačiji, a sudeći prema tome koliko su prisni, mogla bi biti u pravu.

"Imala sam nekoliko loših spojeva gdje su muškarci samo htjeli iskoristiti mene. Interesirali su se samo za moj novac, a ne za pravu vezu. Planirali su putovanja i zajedničke aktivnosti, ali uvijek na moj trošak. Ponekad su čak tražili financijsku pomoć. Sjećam se jednog tipa koji je to pokušao, a ja sam pomislila: 'Ma daj…' Ukratko, nisam baš imala sreće u ljubavi.''

Podsjetimo, Rodrigo Alves, godinama je bio poznata kao "ljudski Ken", a onda je prije tri godine postala "ljudska Barbika" i ponovno šokirala javnost. Promijenila je ime u Jessica Alves i krenula na hormonsku terapiju. Na operacije je do sada potrošila oko 4,5 milijuna kuna, a podvrgnula se više od 100 zahvata. Isprva je željela izgledati kao živi Ken, no kasnije je odlučila promijeniti spol te postati žena, što potvrđuje tezu da ljudi mogu postati ovisni o estetskim zahvatima.

