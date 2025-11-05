Ljudska Barbie (31) preminula nakon 27 plastičnih operacija

Prema pisanju The Mirrora, brazilska influencerica Barbara Jankavski koja je prošla kroz 27 estetskih operacija kako bi izgledala kao Barbie, pronađena je mrtva u svom domu u Sao Paolu u Brazilu. Prema pisanju istoimenog medija, policija istražuje uzrok njezine smrti koju opisuju kao sumnjivu, a čekaju se rezultati potpune obdukcije. Hitna pomoć pozvana je tijekom vikenda, no nisu uspjeli spasiti život influencerice.

Prijateljica influencerice bila je u kući istog dana, ali je otišla prije nego što je Barbara preminula.

Popularnost je stekla dijeleći svoj put kroz estetske zahvate

Jankavski je prema procjenama potrošila oko 42 tisuće funti na operacije kako bi što više nalikovala Barbie. Popularnost je stekla dijeleći svoj put kroz estetske zahvate na društvenim mrežama.

Na Instagramu je imala preko 55 tisuća pratitelja, a na TikToku više od 344 tisuće, gdje je bila poznata kao Boneca Desumana (Inhuman Barbie). Nastupala je i u televizijskim emisijama te reklamnim kampanjama u Brazilu.



Fanovi su njezinom smrću šokirani i tužni.

''Ne mogu vjerovati. Voljela sam te. Počivaj u miru", "Nadam se da će te Bog primiti raširenih ruku. Ne mogu vjerovati da te nema. Živjela si dio života kakav si voljela i to nas malo tješi'', neki su od komentara njezinih obožavatelja.

