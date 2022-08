Dakle princ Harry gotovo sigurno nije Hewittov sin, unatoč nevjerojatnoj fizičkoj sličnosti. Imajte na umu da je kraljevska biografkinja Penny Junor tvrdila da je 2003. News of The World testirao kosu princa Harryja (uzmite ovo s velikom rezervom) i da je test bio negativan. "The News of the World čak je dao DNK test Harryjeve kose u veljači 2003.", napisao je Juror. "I da se pokazalo da je Harry sin Jamesa Hewitta, možete biti sigurni da bismo znali."