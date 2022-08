Razlog konačnom prekidu bila je prevelika razlika u godinama. No, na put im je stao i Scottov odnos s Kourtney koji Sofia nije podržavala. Disick je nedavno bio i na rehabilitaciji, no bivši je par cijelo vrijeme bio u kontaktu. Ponovno su ih povezivali u srpnju prošle godine, ali njihova veza ipak nije uspjela. Štoviše, američki mediji su pisali da se Sofia u nekoliko navrata požalila ocu Lionelu zbog Scotta i on joj je savjetovao da prekine svaki kontakt s njim. Navodno joj je glazbenik, čije se bogatstvo procjenjuje na 200 milijuna dolara, zaprijetio da više neće financirati njen život i da neće biti dio njegove oporuke.