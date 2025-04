Besramno ili? Evo kako Blankin suprug i bliska prijateljica provode vrijeme, fanovi zgroženi

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy javno je otkrila kako je sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom već šest godina u vezi. Ta izjava izazvala je veliki interes javnosti upravo zbog toga što je novinar u braku s uspješnom bivšom atletičarkom Blankom Vlašić.

Na društvenim mrežama, spisateljica redovito dijeli fotografije na kojima pozira s Rubenom, prateći njegovu karijeru, a sudeći po fotografijama, imaju i zajedničko društvo. Osim toga, u opisu njezinog profila pojavljuje se slovo "R", koje su mnogi njezini pratitelji povezali s imenom novinara, što dodatno potiče spekulacije i interes javnosti. Mnogi pratitelji osudili su ovo ponašanje prozivajući spisateljicu da ne mari za tuđe osjećaje.

Podsjećamo, Ruben je nedavno u emisiji "Het Huis" otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju.

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben u navedenoj emisiji. U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

Vijest je šokirala javnost, a društvene mreže preplavljene su brojnim reakcijama, od podrške do kritika.

