Ljubavni životi glumaca 'Stranger Thingsa': Eleven se udala za sina Bon Jovija...

Prva sezona hit serije "Stranger Things" izašla je još 2016. godine, a većina mlađahne glumačke postave tada još nisu bili niti tinejdžeri. Osam godina nakon, sada dvadesetogodišnji glumci vode zanimljive, značajne i neočekivane ljubavne živote...

Millie Bobby Brown i sin Bon Jovija

Millie Bobby Brown (20) ulogu Jedanaest (Eleven) igrala je sa samo 12 godina. Prije sedam godina bila je u vezi sa zvijezdom davno ugašene mreže Musical.ly Jacobom Sartoriusom (21). Njihova je veza glasno odjeknula društvenim mrežama, posebice zato što su u tim godinama zajedno otišli na putovanje.

No, niti jedna druga vijest nije nadmašila onu o njezinom vjenčanju. U lipnju je na Instagramu objavila sliku sebe i Romea Jona Bongiovija (20), sina legendarnog glazbenika Jona Bon Jovija (62), s kojim je u vezi gotovo tri godine.

Bračni par na fotki igra igru s pucanjem, a na Millienoj kapi i hlačicama piše riječ "supruga", što je fanove dovelo u ekstazu.

Millie je nedavno u seriji fotografija sa snimanja nove sezone serije objavila da je promijenila prezime, to jest da se sada službeno zove Millie Bobby Brown Bongiovi. Govori se da je njihovo prvo vjenčanje bilo malo i u krugu obitelji, a da će ono koje slijedi u rujnu biti puno veće i luksuznije.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo (21) u seriji glumi Dustina Hendersona od 2018. je vezi s glumicom Lizzy Yu (21). Unatoč svojoj dugoj i skladnoj vezi, još se uvijek ponekad nađe u neugodnoj situaciji s obožavateljima.

Jedna takva situacija dogodila mu se kada je imao samo 13 godina. Tada se susreo sa ženom 27 godina starijom od njega. Ona ga je napala pred svojom maloljetnom kćeri bez da je marila za njegove godine.

"Neka žena u 40-ima rekla mi je izravno: 'Zaljubljena sam u tebe od tvoje 13. godine', a ja sam rekao: 'To je uznemirujuće!'", prisjetio se Gaten u Inside Of You podcastu.

Sadie Sink - prvi poljubac na setu

Scena poljupca Lucasa Sinclaira i Max Mayfield oduševila je obožavatelje "Stranger Thingsa". Sadie Sink (22) koja glumi Max otkrila je da je njezin poljubac s Calebom McLaughlinom (22) zapravo bio njezin prvi poljubac.

“Bilo nam je neugodno ali bilo je i smiješno jer su svi naši prijatelji bili tamo. Bilo je puno svjetla i glazbe, bila sam živčana ali kada gledam unatrag mogu se na to nasmijati", ispričala je za W Magazine.

Jonathan i Nancy - zajedno u seriji i u stvarnosti

Glumica Natalia Dyer (29) i glumac Charlie Heaton (30) u seriji igraju ulogu ljubavnog para - novinarke Nancy i starijeg brata glavnog lika Willa, Jonathana. Nakon što su ljubavne iskre počele frcati na setu "Stranger Thingsa" viđeni su zajedno na aerodromu pri povratku s Golden Globesa.

Vezu su držali tajnom do prosinca 2017., a Charlie je u jednom intervjuu priznao da se ponekad zabune između vlastite romanse i ljubavne priče likova.

