Zvijezda serije "Prijatelji" Matthew Perry u mlađim je danima izlazio s nekim od najljepših dama Hollywooda. Jedna od njih je Julia Roberts koja ga je zavodila koketnim porukama, kao i Gwyneth Paltrow te Jennifer Aniston, piše The Sun.

Perry je rekao da mu se život zauvijek promijenio kada je dobio ulogu Chandlera Binga u seriji. Ovaj lik u seriji je bio lišen svih zavodničkih vještina i žene ga nisu baš voljele, no Matthew je druga priča. Njega je "progonila" Julia Roberts koja je pristala glumiti u jednoj epizodi serije i to uz uvjet - da glumi uz bok Matthewa. Kreatori serije su glumcu natuknuli da se javi Juliji i pošalje joj cvijeće.

"Morao sam joj se udvarati. Poslao sam joj tri tuceta crvenih ruža, a na čestitku je pisalo: "Jedina stvar koja je uzbudljivija od izgleda da ćeš sudjelovati u seriji jest da ti napokon imam izgovor poslati cvijeće". Njezin odgovor je bio da bi pristala biti u seriji ako joj adekvatno objasnim kvantnu fiziku. Sljedeći dan sam joj poslao rad o dualnosti val-čestica. Ne samo da je pristala biti u epizodi serije već mi je poslala i hrpu peciva", rekao je glumac.

Ljubav preko telefaksa

Par je razmjenjivao poruke svaki dan tri mjeseca prije nego što se glumica pojavila na njegovom pragu. "Ovo je sve bilo prije interneta, prije mobitela. Sve naše poruke su razmjene su obavljene faksom. A bilo ih je na stotine. Tri ili četiri puta dnevno sjedio bih za svojim faksom i gledao kako papir otkriva njezino sljedeće pismo. Nekad sam znao koketirati s nekom privlačnom ženom na zabavi, ali bi prekinuo razgovor i otrčao kući vidjeti je li stigao novi faks. Smješkao sam se kao tinejdžer na prvom spoju. Onda se nešto promijenilo. Počela mi je slati romantične poruke. 'Nazovi me', pisalo je na jednom faksu, a njezin broj telefona bio je na dnu", otkrio je u svojim memoarima "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing" objavljenim u The Timesu.

"Te subote netko mi je pokucao na vrata. Pustio sam je unutra, i figurativno i doslovno. Tako je počela naša veza. Već smo bili par kad smo počeli snimati epizodu serije 'Prijatelji' ", rekao je Matthew. Otkrio je kako je upoznao i Julijinu obitelj, no ostavio ju je dva mjeseca kasnije.

"Izlazak s Julijom Roberts bio je previše za mene. Stalno sam mislio kako će prekinuti sa mnom. Ne mogu opisati izraz zbunjenosti na njezinom licu", kazao je.

Borba s demonima

Glumac je također ispričao kako se borio sa slavom i ovisnostima koje su ga zamalo ubile. Matthew je prošao 15 rehabilitacija. Godine 2001. našao se na rehabilitaciji gledajući Juliju kako uzima Oscara za najbolju glumicu za film "Erin Brockovich".

Matthew se s Jennifer Aniston znao i prije "Prijatelja". "Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja. Odmah me oduševila", rekao je. Pozvao ju je van, ali ona je odbila. Iako se na ekranu činilo da su najbolji prijatelji, njegova zaljubljenost u kolegicu učinila je snimanje neugodnim.

Matthew je 1994. na zabavi upoznao Gwyneth Paltrow s kojom se ljubio. "To je bilo prije slave. Mogao sam se s ljubiti s Gwyneth i nikoga nije bilo briga što se to događalo", zaključio je.