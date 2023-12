Glazbena scena potresena je viješću o smrti Jurice Popovića, a osim nje, shrvana je i njegova partnerica, hrvatska dizajnerica Matija Vuica s kojom je imao ljubav koja je rijetko viđena.

Svoju ljubavnu priču započeli su još kao srednjoškolci prije više od 40 godina na šetalištu kraj Neretve u Metkoviću, gdje su tada izlazili svi, a Matija je jednom prilikom za Story priznala i što je pomislila o njemu na prvi pogled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jurica je bio jedan od rijetkih koji je srednju školu pohađao izvan Metkovića, obrazovao se u Splitu. Zato se nekako izdvajao i izgledao drugačije. Nabavljao je garderobu u Trstu koji je bio popularna, pa i jedina destinacija za nove odjevne komade. Ja sam se dokopala Trsta tek kad sam stigla u Zagreb", otkrila je dizajnerica.

Ljubav koja se rijetko viđa

Od samog početka njihove veze, ovaj par je bio kao jedno. Bili su nerazdvojni, a to je jednom prilikom priznala i Vuica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio je DJ i već je počeo stvarati svoju glazbu, a ja sam bila štreberica koja je učila za petice, mislila sam tada da je to bitno. Ista smo generacija, ali on je bio novi lik i poprilično nedostupan. Zato mi je i bio napet pa sam se potrudila da me primijeti što mi je nakon nekog vremena i uspjelo. I tako… od platonske ljubavi do danas, trajemo u komadu. To je bio odabir za cijeli život, obostrano", rekla je tada za Story.

Ovaj par je imao rijetku ljubav koja se uspjela povezati i privatno i poslovno, a kako je i Vuica tada rekla, to ih je ojačalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To nas je definitivno još više povezalo. Uveo me u glazbeni svijet, došao s prvim pjesmama koje je još u Splitu komponirao, oformio bend Trotakt projekt i tako je počelo naše glazbeno putovanje. Mene je to ispunjavalo kao da sam baš to jedino željela raditi, zato je sve funkcioniralo otpočetka.

Glazba je sama po sebi čista ljubav, samo je oplemenila našu vezu. Čak i sada, kada je kod mene moda došla u prvi plan, glazba je i dalje pokretač i poveznica jer se kod nas uvijek nešto komponira, svira, pjeva… Jure radi glazbu za moje revije, dočekuje me uz glazbu koju stvara, komentiramo aranžmane, melodije… Naprosto, živimo kroz pjesme i pritom oboje radimo svoj posao bez prepreka", rekla je hrvatska dizajnerica tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL Matija Vuica i Jurica Popović

Jednom prilikom su za 24 sata priznali kako se gotovo nikada ne svađaju i da je u svakom odnosu bitna tolerancija.

"Nismo se svađali ni razilazili, naravno da je bilo neslaganja, ali tolerancijom se može sve prebroditi. Ona je ključ svakoga međuljudskog odnosa. Upravo različitost obogaćuje i oplemenjuje, inače bi sve bilo živa dosada", rekli su tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednom je za Net.hr priznala kako se unatoč velikoj ljubavi s njim ne želi udavati.

" Brakovi dolaze, prolaze, odlaze, a mi još uvijek zajedno.... Preko 40... Zar to nije rijetko viđen brak?!", rekla je tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihov bend

Glazbena grupa Vuice i Popovića, "Trokat projekt" stvorena je 1980. godine. Polovicom osamdesetih objavili su dva singla "Zaplešimo" i "Rolana", a ubrzo su stekli veliku popularnost. Godine 1990. mijenjaju naziv u Gracia, a iste godine objavljuju svoj prvi istoimeni studijski album.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Jurica Popović, Matija Vuica

Grupa je bila sastavljena od akademskih kipara i slikara, glazbenika, dizajnera, fotografa i arhitekta, a cilj tog benda bio im je objediniti rock glazbu, modu i vizualni izgled. Osim Matije i Jurice, članovi benda bili su i basgitarist Jašar Murtezani, bubnjar Anri Leontenko, klavijaturist Zlatko Volarević i gitarist Blažko Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Brat mladoženje o kojem priča cijela Hrvatska: 'Drago nam je što Joso može biti primjer i inspiracija. Ljubav nikad ne prestaje!'