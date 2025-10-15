Ljepotica hrvatskih korijena i brunejski princ čekaju prvo dijete: 'A onda ih je bilo troje'

U siječnju prošle godine Brunej je bio domaćin raskošne desetodnevne ceremonije vjenčanja princa Abdula Mateena (34) i ljepotice hrvatskih korijena Anishe Ise Kalebić (31), a mladi par sada ima novi razlog za slavlje. Naime, kako su otkrili putem Instagrama, u obitelj uskoro stiže prinova.

Princ Mateen sretnu je vijest podijelio s pratiteljima na spomenutoj društvenoj mreži uz crno - bijelu fotografiju para te emotivan opis: "A onda ih je bilo troje".

Brunejski princ ljepoticu hrvatskih korijena upoznao na studiju

Njihova ljubavna priča započela je još 2018. godine u Velikoj Britaniji gdje su se upoznali tijekom studija. Princ Mateen, koji je u Bruneju završio vojnu akademiju Sandhurst, nastavio je obrazovanje na prestižnim londonskim sveučilištima. Tako je diplomirao međunarodnu politiku na King's Collegu, a ima i magisterij iz međunarodnih studija i diplomacije na Školi orijentalnih i afričkih studija.

Otac joj je porijekom iz Dalmacije

Anisha Isa Kalebić je pak rođena u Londonu, kao kći Siti Mariam Isa i hrvatskog poduzetnika Ivice Adama Kalebića koji korijene vuče iz Dalmacije. Završila je studij na Sveučilištu u Bathu, a dodatno se obrazovala i u Parizu i Madridu. Zanimljivo je spomenuti i kako dolazi iz velike obitelji. Naime, iako brak njezinih roditelja nije opstao, par je u istom, osim Anishe, dobio još dva sina i kćer, a nakon razvoda od prve supruge, Ivica Adam Kalebić u drugom je braku dobio još četiri dina.

