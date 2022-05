66. izdanje Eurosonga dugo će se pamtiti

Prvo polufinale obilježeno vatrenim scenskim nastupima

Švicarska, Armenija, Island, Litva, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemskaušle u finale - tko će im se pridružiti?

Hoće li Konstrakta uspjeti ući u finale, kao što tvrde sve kladionice?

Posljednja, ali ne manje vrijedna - Češka

Norveški trio We Are Domi s pjesmom "Lights Off" posljednji je nastupio na ovogodišnjem Eurosongu.

Švedski nastup obilježen gromoglasnim uzvicima

Cornelia Jakobs s pjesmom "Hold Me Closer" brani boje Švedske na ovogodišnjem natjecanju. Njezin je otac poznati frontmen rock benda The Poodles, a baka skladateljica - što znači da je od malih nogu okružena glazbom.

Belgija pokazala što je tu moderni pop

Jérémie Makiese predstavnik je Belgije s pjesmom "I Miss You". Svakako valja spomenuti da je Jérémie drugi eurovizijski natjecatelj porijeklom iz Demokratske Republike Kongo, nakon švedskog predstavnika na Eurosongu 2021. Tussea. Osim glazbe, uživa i u nogometu. Ranije ove sezone potpisao je ugovor s belgijskim drugoligaškim klubom Royal Excelsior Virton.

Crna Gora definitivno odskače od svog dosadašnjeg prosjeka

Vladana je druga izvođačica u povijesti koja je samostalno predstavljala Crnu Goru na Eurosongu, prije nje je tu čast jedino imala Andrea Demirović 2009. godine. Sjajnom pjesmom "Breathe" i još boljom izvedbom zasigurno će sve Crnogorce učiniti ponosnima.

Poljska je favorit po kladionicama, ali i po reakciji publike

Krystian Ochman s pjesmom "River" predstavnik je Poljske. Osim što pjeva, svira trubu i klavir, a svojom je emotivnom, ali moćnom baladom osvojio srca brojnih gledatelja. Sudeći po kladionicama, šanse za finale su mu dosta velike.

Rumunjska donosi pjesmu koja sigurno ostaje u ušima

WRS s pjesmom "Llámame" predstavnik je Rumunjske. Lake melodije popraćene zamamnom koreografijom možda će biti baš njihova ulaznica za finale.

Country u estonskom izdanju donosi mladi Stefan

Nakon što su prošle godine ostali bez finala, Estonci su na ovogodišnji Eurosong odlučili poslati mladog i simpatičnog Stefana koji je ovacije publike izazvao izvedbom pjesme "Hope". Prije ovogodišnje pobjede, pojavio se i 2020. na estonskom izboru za Eurosong, završivši nastup u finalu.

Niz mladih izvođača nastavlja 'makedonska Dua Lipa'

Na ovogodišnjem Eurosongu imamo priliku vidjeti brojna mlada lica, a jedna od njih je i Andrea, predstavnica Sjeverne Makedonije.

Brojni inozemni mediji su pisali o njenom talentu nazivajući je “makedonskom vodećom indie izvođačicom”, dok EQ music kaže “Andrea je na putu da postane makedonski odgovor na Dua Lipu, zbog svog pristupa pop glazbi na moderan i privlačan način”.

Irskoj je pozornica bila plesni podij

Brooke s pjesmom "That’s Rich" ovogodišnja je predstavnica Irske. Ono što svakako treba istaknuti jest da joj je ovogodišnja eurovizijska pjesma druga u njezinoj cijeloj glazbenoj karijeri.

Irska je sedam puta pobijedila na samom Eurosongu, a hoće li Brooke uspjeti doći do finala, ostaje nam za vidjeti.

Mediteranske note donijela je predstavnica Cipra

Boje ciparske zastave na ovogodišnjem Eurosongu brani Andromache s pjesmom "Ela".

Predstavnica Cipra veću je pažnju na sebe je skrenula 2015. godine kada je sudjelovala u grčkoj inačici talent šoua The Voice, gdje je stigla do emisija uživo.

Veliki povratak Australije

Nakon što je Australija prošle godine po prvi puta izostala iz finala natjecanja poslije internog odabira predstavnika, odlučili su se vratiti ponovno.

Sheldon Riley s pjesmom "Not The Same" pokušat će u finale ponijeti i zastavu svoje zemlje. Unatoč životnim nedaćama - siromaštvo, konstantna selidba, dijagnosticiran Aspergerov sindrom - Sheldon je uspio ostvariti svoje snove.

Ekstravagantni predstavnici San Marina izveli 'feminističku himnu'

Talijanski pjevač Achille Laura s pjesmom "Stripper" sedmi je po redu izvođač u drugoj polufinalnoj večeri. Sam izvođač pjesmu opisuje kao feminističku himnu, baziranu na “dualnosti muškarca i žene”, te ga govori “kako se osjećati kao žena i ne obazirati se na predrasude”. Za vrijeme njihova nastupa - pozornica je baš gorjela. Nastup kao stvoren za Eurosong.

Predstavnica Malte 'ono je što jest' i to joj jako dobro stoji!

S pjesmom "I Am What I Am" na pozornicu je izašla mlada Emma Muscat, predstavnica Malte.

Iako, kao i predstavnik Azerbajdžana, ima samo 22 godine, imala je nastup poput neke američke zvijezde koja je na sceni već 20 godina.

Circus Mircus stigao je u Torino!

Nakon Circusa Mircusa, zaboravit ćete na Colorado. Predstavnici Gruzije izveli su pjesmu "Lock Me In". Zanimljivo, grupa je nastala tek 2020. godine. Osnovali su je trojica odbačenih članova cirkusa, jer, kako kažu, “nisu bili dovoljno dobri, vjerojatno najgori, te smo se tako sprijateljili”.

22-godišnji Nadir jednostavno zna iznijeti emociju

Nadir Rustamli 22-godišnji je predstavnik Azerbajdžana. Iako je imao nekoliko ranije objavljenih singlova, pravi streloviti uspon doživio je krajem 2021. i početkom 2022. kada se počeo natjecati u azerbajdžanskom The Voiceu. Emotivan nastup također je zaslužio ovacije.

Konstrakta očekivano dobila velike ovacije i gromoglasni pljesak

Konstrakta od samog početka slovi kao jedna od favorita u samom finalu, a svojim večerašnjim nastupom to je i potvrdila.

Podsjetimo, kao autori glazbe ovogodišnje srpske uzdanice potpisuju se sama pjevačica Ana Đurić i Milovan Bošković, dok je višeznačni tekst nastao samo iz njezinog pera.

Impresivna scenografija popraćena aktivnim pljeskom publike zasigurno će se još dugo pamtiti. Srbija definitivno može biti ponosna.

Energičan nastup Izraelca Michaela Bena Davida

Ne toliko vatren, ali svakako energičan nastup je i Michaela Bena Davida, predstavnika Izraela. Zanimljivo, Michael je po završetku studija, radio u jednom supermarketu, sve do trenutka prijave na četvrtu sezonu izraelskog X Factora, gdje je pod mentorstvom pobjednice Eurosonga 2018. Nette, došao do samog finala i konačne pobjede i mogućnosti predstavljanja svoje zemlje na Eurosongu.

Finska probila led pjesmom koja je posvećena snažnim ženama

Slavna finska grupa The Rasmus s pjesmom "Jezebel" otvorila je drugu polufinalnu večer Eurosonga u Torinu. Pjesmu su napisali frontmen grupe Lauri Ylönen i američki producent Desmond Child. Inače, potonji je već radio s renomiranim imenima, poput grupe Kiss, Aerosmitha, Bon Jovija, Joan Jett & The Blackhearts i Scorpionsa, kao i nekim eurovizijskim imenima poput Bonnie Tyler i Sakisa Rouvasa. Pjesma je posvećena svim snažnim ženama današnjice.

Alessandro Cattelan moćnom koreografijom otvorio drugo polufinale

Sjajna koreografija Alessandra Cattelana znak je da druga polufinalna večer može početi.

Drugom polufinalnom večeri nastavlja se izbor za pjesmu Eurovizije 2022. godine. U Torinu će večeras nastupati 18 država, jedna više nego u utorak kada je održano prvo polufinale.

Kao i u prvom polufinalu, pravo glasa imaju stručni žiriji i gledatelji iz 18 zemalja sudionica, te Španjolske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva koje kao dio skupine BIG5 imaju osiguran izravan plasman u finale.

Kroz drugu polufinalnu večer ovogodišnjeg Eurosonga vodit će nas isti trio – Laura Pausini, Mika i Alessandro Cattelan.

U odnosu na prvu polufinalnu večer, otvaranje samog drugog polufinala bit će znatno skromnije. Imat ćemo priliku gledati kratku izvedbu na znakovom jeziku kroz koju će nas voditi Alessandro Cattelan. U dijelu emisije između glasovanja i objave rezultata zabavit će nas planetarno popularni opera-pop trio Il Volo.

Podsjetimo, srpska predstavnica Konstrakta, je jedini izvođač u drugom polufinalu koji svoju pjesmu neće izvesti na engleskom, niti će se engleski u većoj ili manjoj mjeri pojavljivati u pjesmi. Preostalih 17 pjesama hoće. Upravo je ona jedan od favorita.

Podsjetimo, svoje mjesto u velikom finalu Eurosonga osigurale su: Švicarska, Armenija, Island, Litva, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemska. Tko će im se pridružiti, saznat ćemo večeras. Izravan prijenos Eurosonga pratite na našem portalu.