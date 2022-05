Srpska predstavnica na Eurosongu Ana Đurić Konstrakta u četvrtak navečer nastupa u drugoj polufinalnoj emisiji Eurosonga, mnogi ovoj glazbenici predviđaju ulazak u finale, a evo što je sama rekla o cijeloj situaciji.

'Nije mi neki timing'

Konstrakta je već 22 godine na sceni, a odlazak na Eurosong nije joj nikada bio prioritet, kaže ova osebujna umjetnica za RTL.hr.

"Nije mi neki timing. Ipak je prošlo dvadeset godina tako da bi ova vrsta pažnje tada lakše pala, a život je otišao u nekom drugom pravcu. Nije da ne uživam u svemu tome i nije da nisam zadovoljna. To je sve ono što ja radim, što mi radimo, što se vidi i čuje“, rekla je ova glazbenica.

Prema glavnom eurovizijskom portalu, srpska predstavnica na kladionicama se penje iz dana u dan, a trenutačno je na desetom mjestu. Konstraktu su hvalili i hrvatski glazbenici, poput Ivane Kindl, Jacquesa Houdeka, ali i Mije Dimšić.

"U suštini je to bilo neko moje stereotipno razmišljanje, koje niti ne podržavam, ali da, razmišljala sam si o tome treba li ići. Moj stav je bio da ta pjesma ne pripada tamo. Međutim, nije loše napraviti neki rizik jer onda imaš šansu i da će se nešto dogoditi. Ne ja osobno, nego svi mi zajedno", rekla je simpatična Ana.

Ostaje sve isto kao i na Beoviziji

Pobjeda na Beoviziji Konstrakti je donijela naglu slavu, što je bilo vidljivo i iz pitanja novinara koji su pohrlili za njezinom izjavom. "Moje ime je Konstrakta i pobjedu očekivala nisam", rekla je nakon što joj se novinarka obratila krivim imenom. Kada se saznalo da će Srbiju na Eurosongu predstavljati s pjesmom "In Corpore Sano", mnogi su htjeli dokučiti značenje ove pjesme. Teorije su se nizale, svatko je imao svoju interpretaciju, a Konstrakta je za RTL ipak otkrila pravo značenje.

"Kada radim pjesme nemam političku namjeru. Pričam iz prvog lica kako se ja osjećam, taj trenutak kada ja kažem kako nemam knjižicu ustvari održava na koji se način osjećam, u suštini nezaštićeno, u čemu se prepoznaju mnogi od nas. A ako me pitate kako ja to vidim? Zaista bih voljela da imamo isti pristup istom zdravstvenom osiguranju globalno. To je neka idealna situacija za koju bih voljela da postoji. Mislim da pjesma pokreće brojne teme i pokreće na razmišljanje, čak ima i neki utjecaj na lokalna događanja tako da… Zadovoljna sam time. To jest tema koja je bitna. Prije svega ta naša nezaštićenost“, objasnila je.

Konstrakta je još otkrila da neće mijenjati svoj nastup s Beovizije, to jest ponovit će ga u polufinalnoj emisiji Eurosonga. Razlog tomu je taj što ona i njezin tim nisu imali vremena za kontruktivne izmjene scene.

"Mislim da nije praktično opterećivati se nečime što bi možda bio zahtjev okoline, a možda i ne bi. To zaista ne znam. Radimo našu stvar najbolje kako možemo i vidjet ćemo kako će to biti primljeno dalje“, rekla je Ana koja priznaje da je drukčije stvarati pjesme i sudjelovati u ovom velikom natjecanju koje joj stvara i dodatni pritisak na cijelu izvedbu.