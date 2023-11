Američka glumica Lisa Kudrow oprostila se od svog kolege Matthewa Perryja s kojim je glumila u seriji "Prijatelji" na Instagramu.

"Predložio si da igramo poker i učinio si to toliko zabavnim, a tek smo se zbližavali. Hvala ti za to. Hvala ti što si me toliko nasmijavao da su me od smijeha boljeli mišići i suze mi tekle niz lice svaki dan.

Hvala ti na tvom toplom srcu, veza nas šestero doista je zahtijevala kompromis. I hvala ti za razgovore. Hvala ti što si se pojavio na snimanju kad ti nije bilo dobro. I tad si briljirao. Hvala ti za najboljih 10 godina koje sam mogla imati.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox and David Schwimmer

Hvala ti što si mi vjerovao. Hvala ti što sam poznavajući tebe naučila što je milost i ljubav. Hvala ti na vremenu koje sam provela s tobom, Matthew", napisala je glumica.

Podsjetimo, Matthew Perry preminuo je 28. listopada, a pronađen je mrtav u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu. Sahranjen je u Forest Lawn Memorial Parku u Los Angelesu, gdje počivaju mnoge poznate zvijezde. Na pogrebu su prisustvovali i glavni glumci "Prijatelja" - Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox i David Schwimmer.