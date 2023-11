Jennifer Aniston odala je emotivnu počast svom preminulom kolegi iz serije "Prijatelji" Matthewu Perryju nakon njegove neočekivane smrti.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer

"Oh, čovječe, ovo me duboko pogodilo... Oprostiti se s našim Mattyjem bio je ludi val emocija kakav nikad prije nisam iskusila. Svi mi u nekom trenutku života doživimo gubitak. Gubitak života ili gubitak ljubavi. Biti u mogućnosti da zaista zastanete u ovoj tuzi omogućuje vam da osjetite trenutke radosti i zahvalnosti što ste nekoga tako duboko voljeli. I voljeli smo ga duboko. Bio je dio naše DNK. Uvijek nas je bilo 6. Ovo je bila odabrana obitelj koja je zauvijek promijenila smjer onoga što smo bili i kakav će biti naš put.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matty je znao da voli nasmijavati ljude. Kako je sam rekao, ako ne čuje ‘smijeh‘ mislio je da će umrijeti. Život mu je doslovno ovisio o tome. I bogme je uspio u tome. Sve nas je nasmijavao. I jako se smijao. Posljednjih nekoliko tjedana pregledavala sam poruke koje smo slali jedno drugom. Smijeh, plač pa opet smijeh. Čuvat ću ih zauvijek. Našla sam jedan SMS koji mi je poslao bez razloga jednog dana. To sve govori. Pogledajte drugi slajd...", napisala je Jennifer, pa na drugoj fotografiji priložila screenshot njegove poruke koja je glasila: To što sam te nasmijao mi je uljepšalo dan", piše Page Six.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Matty, jako te volim i znam da si sada potpuno miran i bez ikakve boli. Pričam s tobom svaki dan... ponekad te gotovo mogu čuti kako govoriš "možeš li BITI išta luđa? Odmaraj mali brate. Uvijek bi mi uljepšao dan…", završila je objavu.

Podsjetimo, Matthew Perry preminuo je 28. listopada, a pronađen je mrtav u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu. Sahranjen je u Forest Lawn Memorial Parku u Los Angelesu, gdje počivaju mnoge poznate zvijezde. Na pogrebu su prisustvovali i glavni glumci "Prijatelja" - Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox i David Schwimmer.