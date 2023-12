Liječnica Petra Meštrić, poznata po sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', čije epizode možete pogledati na platformi Voyo, poželjela je mnogima sretnu Novu godinu te otkrila kakva je za nju bila 2023.

Petra je na Instagram profilu u nedjelju objavila fotografiju na kojoj sa smiješkom na licu pozira u smeđem kaputu i dodala emotivnu poruku.

"Draga 2023. bila si najbolja u mom životu. Da sam te sama planirala ne bi ispala ovako dobra. Možda je stvar u brojevima, 1993, 2023, ne znam, samo znam da sam cijeli život tebe čekala. Naravno da je bilo i razočaranja (ljubavnih), čak i jedna relativno ozbiljna ozljeda ali bilo je i bezbroj prekrasnih trenutaka. Sljedeću 2024. vama i sebi puno sreće, zdravlja, uspjeha u karijeri i svega što si sami želite i želim", napisala je Petra.

Foto: instagram Foto: instagram

Pratitelji su ostali oduševljeni Petrinim izdanjem, a u komentarima su se nizali sami komplimenti.

Podsjetimo, Petra u 'Braku na prvu' nije pronašla ljubav. Bila je u braku s konobarom Darijem Crnkovićem, a njihov odnos bio je prilično buran. I dok je Dario nakon showa pronašao djevojku, Splićanku Deu s kojom je počeo živjeti, Petra je nedavno otkrila ima li u njenom ljubavnom životu kakvih promjena.

Foto: INSTAGRAM Foto: INSTAGRAM

"Mogla bih reći da sam nesretno zaljubljena. Nažalost, ta priča s tim čovjekom nije se ostvarila… Čovjek snuje, a Bog određuje… nije se dogodilo te nije otišlo u tom smjeru. Ja tom čovjeku želim naravno svu sreću. On je bio moja vizija idealnog muškarca. Kad bih mogla zamisliti svog idealnog muškarca - to bi bio on. I intelektualno, i karakterno i fizički na njemu ne bih mijenjala ništa… malo je bolna tema", rekla je Petra za RTL.hr.

Epizode showa 'Brak na prvu' možete pogledati na RTL-ovoj platformi Voyo!

