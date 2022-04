Pjevačica Lidija Bačić (36) ovih dana radi punom parom. Osim što na svom pretrpanom rasporedu ima mnoge koncerte, ona je na Instagramu najavila i novu pjesmu pod nazivom "Ako me ikad ostaviš".

Lidija ne bi bila Lidija da singl nije najavila oskudno odjevena. Ona je, naime, na Instagramu podijelila vruću fotografiju sa snimanja videospota.

Lidija je na sebi imala bijeli platneni topić koji je otkrio njen underboob i zelene uske hlače. Pjevačica je na glavu stavila crvenu maramu kojom je zaokružila svoj seksi rockerski look.

'Seksi djevojka'

"'Ako me ikad ostaviš' novi singl na YouTube kanalu Planet Lille", napisala je Lidija u opisu objave, a oduševljeni fanovi poručili su joj da je prekrasna i seksi. Neke od njih zanimalo je ima li Lidija silikonske grudi, no ona im to nije otkrila.

"Wow Lille prekrasna si", "Tako si slatka", "Savršena linija i izgled", "Ljepotica", "Jako si lijepa", "Prekrasna si", "Seksi djevojka", "Ne mogu skužiti jesu prave ili silikonske", "Imaš fantastično seksi tijelo. Ostao sam bez teksta", komentirali su.

Podsjetimo, Lidija je nedavno obožavateljima opasno zagolicala maštu objavivši fotografiju na kojoj je u prvom planu osvanula njena bujna stražnjica u tangicama.

Lidija je snimljena s leđa kako sjedi na terasi ispred mora, a na sebi je imala oskudni bikini. Uz fotografiju je istaknula da nije fotošopirana.