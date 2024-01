Riječki rock sastav Let 3 pobijedio je na prošlogodišnjoj Dori s pjesmom Mama ŠČ, a za istu im je pjesmu ovoga puta dodijeljena i nagrada Cesarica za Hit godine.

"Ideš i bude, ne misliš o ničemu, to je jedino pravilo", poručio je Mrle natjecateljima na ovogodišnjoj Dori.

Dodjela prestižne nagrade Cesarica održana je u četvrtak u zagrebačkom HoB-u, a nagradu im je uručio Zlatan Stipišić Gibonni koji je također imao razlog sa slavlje jer mu je pripala nagrada Cesarica Bestseller, nagrada za najveći broj prodanih ulaznica u protekloj godini.

Nagradu mu je uručio Nenad Marčec, direktor HDS ZAMP-a.

Osim Leta 3 i Gibonnija, nagradu su dobile i još neke zvijezde poput Petra Graše, Jelene Rozge, Danijele Martinović, Marka Kedže i ostalih.

Za Hit srpnja su nagradu osvojili Petar Grašo i Nina Badrić, a u pitanju je pjesma 'Nemoj'.

Damir Kedžo je osvojio nagradu za Hit rujna 'Moje srce je', a Marko Škugor i Danijela Martinović za Hit studenog za pjesmu 'Ono nešto'.

Podsjetimo da je Let 3 nedavno bio u središtu medijske pozornosti zbog prijave na Doru s pjesmom Babaroga, a na iznenađenje sviju je izjavio kako nije u pitanju njihova autorska pjesma te se samim time na Doru nisi ni prijavili.

"Angažirao sam DORH, neka institucije radi svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više što da kažem. ŠČ", napisao je u opisu objave pa dodao: Zaebi ovo. Cijeli dan me zovu novinari i razni idioti koji me pitaju za pjesmu Babaroga? U redu, shvaćam da možda ima neke elemente koji bi mogli biti povezani s nama, ali to nije naša pjesma, nismo je mi stvorili, ne znam što je. Angažirao sam Državno odvjetništvo i razne druge stručnjake i vidjet ćemo tko je kriv i tko nam je smjestio. Čim budem imao neke informacije, javit ću vam se. Sanja se događaju.", napsiao je tada Mrle na svom Instagramu.

