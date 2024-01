Glazbenik Damir Martinović Mrle je basist grupe Let 3 koja je prošle godine nastupila na Dori te bi po ovogodišnjem popisu izvedbi trebali nastupiti ponovno, a to je zbunilo popularnog basista.

Na Dori bi trebali nastupiti pjesmom 'Babaroga', a Mrle tvrdi da ne zna otkud nekome takva informacija jer se oni na Doru nisu ni prijavili.

"Angažirao sam DORH, neka institucije radi svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više što da kažem. ŠČ", napisao je u opisu objave pa dodao: Za*ebi ovo. Cijeli dan me zovu novinari i razni idioti koji me pitaju za pjesmu Babaroga? U redu, shvaćam da možda ima neke elemente koji bi mogli biti povezani s nama, ali to nije naša pjesma, nismo je mi stvorili, ne znam što je. Angažirao sam Državno odvjetništvo i razne druge stručnjake i vidjet ćemo tko je kriv i tko nam je smjestio. Čim budem imao neke informacije, javit ću vam se. S*anja se događaju."

Mnogi su u komentarima iznijeli neke svoje teorije o mogućem krivcu, a neki su samo naglasili kako bi možda bilo dobro da priliku daju nekome tko ima veće šanse pobijediti.

"Molim vas, povucite se s Dore! Ove godine ima toliko dobrih pjesama i potencijala da mi je žao da će većina proći nezapaženo pored vas, a sumnjam da ćete dvije godine zaredom izboriti dobar plasman, jednom je uspjelo, ali Europa je sad sita i neće proći dvaput. Zato bi bilo pošteno kad bi pjesme koje imaju potencijala i mogu nešto napraviti dobiju svu moguću podršku i priznanje! Lp", stajalo je u komentaru obožavatelja.

