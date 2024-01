Na Drugom programu Hrvatskog radija pustili su pjesme koje se ove godine natječu na hrvatskom izboru za pjesmu za Eurosong, Doru.

Alen Đuras, koji je otvorio emisiju, rekao je da se i ranije htio prijaviti na Doru, a sada se natječe s pjesmom 'A Tamburitza Lullaby'. "Krećemo jako... s uspavankom", "Alen ipak na engleskom", "Nije ovo loše, ima potencijala za scenski nastup", "Još jedna dosada", komentirali su korisnici društvenih mreža Alenovu pjesmu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Let 3 rastura'

Let 3 je predstavio pjesmu Babaroga. "Let 3 rastura", "Vrištim i nije mi dobro", "Bolje od Mame ŠČ!", "Babaroga divlja i napada", "Mislim da Let 3 sigurno ne šaljemo ove godine", "Babaroga je previse avangardna. Nismo spremni", "Raspašoj", "Sada znamo da Let 3 ne pobjeđuje", "Povratak na sigurnu zonu hibridnog hausa kakav su već radili dio 2000-ih. Puno koherentnije od onog šč bućkuriša, zabavan lakrdijaški spoj njima prokušanih elemenata uz čvrstu pop konstrukciju. Opet smo bili u pravu kad smo rekli da je ona priča o prijavi samo marketing", glasila su mišljenja o Letu 3.

Mnogi građani su otkrili da im se ne sviđa pjesma 'Baby Baby' od pjevačice Noelle. "Iritantno", "Ništa posebno", "Noelle je čak ok, ali ništa više od toga", "Noelle do pola već smorila", bili su neki od komentara. Boris Štok pjevao je baladu 'Can We Talk'. "Štok mi je super, zanimljive strofe, pamtljiv refren", "Ajde nije tako ni loše", "Ove godine bar ima refren", komentiralo se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Natalie Balmix je predstavila pjesmu 'Dijamanti'. "Kako sam znala da će rimovati dijamante i brilijante", "Ipak nije nešto", "Natalija flop", "Pjesma ima ok, ali programski refren, ostalo je ok, a za mlađu publiku koja još nije čula Elenu Kitić vjerojatno i primamljivo", smatraju građani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pavel i Marcela oduševili

Pavel se natječe s pjesmom 'Do mjeseca' na kojoj su radili godinama. "Klasični Pavel, lijepo, opuštajuće. Volimo prizvuk ABBA-e, da barem sve pjesme imaju nešto slično, ipak se bore da odu u Švedsku", "Oduševljen sam Pavelom", napisali su neki.

Marcela je predstavila svoju pjesmu 'Gasoline'. "Razvalit će uživo", "Za sada najbolje što sam čuo", "Meni je Marcela super, vuče na Loreen s glasom i tim ukrasima dok pjeva. Očekivao sam jači refren, ali valjda to uživo bude malo bolje", glasili su neki komentari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Erna sudjeluje s pjesmom 'How Do You Love'. "Ovo je za The Voice, a ne za Doru", "Imam osjećaj da bi pjesma trebala biti brža, ovako je previše monotona i dosadna", "Najdosadniji (i najdulji) uvodni monolog u gadnoj konkurenciji. Ok, pjesma: zabavna bas linija, solidna konstrukcija, preveliko stilsko oslanjanje na pop rokerice 90-ih uz premalo zabavnih glazbenih rješenja - generalno puno bolje od pjesama koje smo dosad čuli od nje, ali utopit će se u prosjeku za sve osim za one koji još uvijek imitiraju sviranje gitare dok slušaju glazbu", komentirali su.

Vinko Ćemeraš je predstavio pjesmu 'Lying Eyes', a Lana Mandarić pjesmu 'More', dok je James Night predstavio pjesmu 'Nebo plače'. "Lana odvalila sve numerom i vajbom", "James kao Lady Gaga", "Jamesa ću definitivno slušati, ali nije za Eurosong", napisali su neki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Najdosadnija pjesma ikad'

Saša Lozar je za pjesmu 'Ne plačem zbog nje' rekao da je najteža koju je ikad snimio, ali obožavatelji Dore i Eurosonga nisu oduševljeni: "Najdosadnija pjesma dosad."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Barbara Munjas se predstavila s pjesmom 'Nepobjediva'. "Barbara identična kao lani", "Slabija je nego lani", "Tipična Barbarina pjesma, ovo će se puno oslanjat na scenski nastup a znamo da joj taj dio baš i ne ide", komentirali su neki. Poslije nje je bila pjesma Lare Demarin pod nazivom 'Ne vjerujem ti', a The Splittersi su se predstavili s pjesmom 'Otkad te sanjam'. "Što je ovo Splitters: Vice Vukov meets Simfonijski orkestar meets Bryan Adams meets Vatra", napisali su neki na Forumu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Publici se svidio Misha

Misha je za pjesmu 'One Day' dobio dobre reakcije, dok pjesma 'Pametnom dosta' od grupe ET nije zadovoljila korisnike društvenih mreža. "Legendarni Ćulibrk posljednji je mohikanac iskonskog hrvatskog dens popa, a generalno poštujemo što se nije odmakao od svoje dobitne formule već 20 godina. Ova pjesma ima sadržajne rupe, nedopustivo lošu melodijsku drugu polovicu refrena, stravično bezidejan brejk i jednostavno nije dosegla standarde zanimljivog", napisao je jedan korisnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predstavila se unuka Arsena Dedića

Lu Dedić se predstavila s pjesmom 'Plavi leptir'. "Jako mi se sviđa ova classy balada", "Opa, Lu Dedić je novi favorit", "Lu je jedina pamtljiva", glasili su zadovoljni komentari.

Grupa Vatra je predstavila pjesmu 'Slatke suze, gorka ljubav'. "Opet si me sje sje sjevernim morima pustila... humor level dođi na morski greben tamo ću da te jednom…", napisao je korisnik kojem se riječi pjesme nisu svidjele.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon njih predstavila se i Stefany Žužić s pjesmom 'Sretnih dana dat’ će Bog'.

Eugen je predstavio pjesmu 'Tišine prilično' i svidio se publici. "Solidan komad muškog popa za mejnstrim publiku koja se usputno zanima za glazbu dok čisti stan i sl., dobar i radiofoničan (iako generičan) vokal, očekivano uspješan aranžman - autorski iznenađujuće dobro u odnosu na ono što smo očekivali, rekli bismo na prvu da je ovo otprilike na razini moli za nas, možda i malo bolje", glasio je jedan komentar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mario Battifiaca i Robert Ferlin su se predstavili s pjesmom 'Vodu piti, trizan biti' i svidjeli se publici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Najlošija Dora u povijesti'

Komentari na izbor HRT-a za ovogodišnju Doru su vrlo loši: "Ovo je najlošija Dora u povijesti."

Damir Kedžo ponovno sudjeluje na Dori s pjesmom 'Voljena ženo'. "Ova pjesma je dokaz da Pecotić jednostavno ima nepresušan bunar muževnih simp pjesama za kojima očigledno svi vapimo jer je lik jedan od najemitiranijih autora. Da se razumijemo: Kedžo je izuzetan vokalist koji svojim sposobnim grlom može progutat svaku predugu i prenategnutu muževnu konstrukcija koju mu baciš u usta, ali ovo ponavljanje generičnih gluposti prevršilo je svaku mjeru", komentirala je jedna osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zsa Zsa je odustala od Dore, a umjesto nje će nastupiti Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. "Zašto je ovo završilo u rezervama?", "Lazanja najbolji", "Ovo je baš dobro. Oni su ovo ostavili u rezervi", pisali su mnogi.

Pjesme za hrvatski izbor za pjesmu za Eurosong je odabrao stručni žiri koji čine Željko Mesar (predsjednik žirija), Igor Geržina (glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a), Dražen Miočić (urednik programskog kanala HTV 4), Robert Urlić (urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija), Tomislav Krizmanić (predsjednik OGAE Hrvatska) i Ema Gross (glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zsa Zsa je odustala od natjecanja dan prije objave pjesama. Umjesto nje se natječe Baby Lasagna s pjesmom 'Rim tim tagi dim'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popis svih izvođača

Alen Đuras – A Tamburitza Lullaby Let 3 – Babaroga Noelle – Baby Baby Boris Štok – Can We Talk Natalie Balmix – Dijamanti Pavel – Do mjeseca Marcela – Gasoline Erna – How Do You Love Vinko – Lying Eyes Lana Mandarić – More James Night – Nebo plače Saša Lozar – Ne plačem zbog nje Barbara Munjas – Nepobjediva Lara Demarin – Ne vjerujem ti The Splitters – Od kad te sanjam Misha – One Day ET – Pametnom dosta Lu Dedić – Plavi leptir Vatra – Slatke suze, gorka ljubav Stefany Žužić – Sretnih dana dat’ će Bog Eugen – Tišine Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – Vodu piti trizan biti Damir Kedžo – Voljena ženo Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije Hrvata, ali i glazbenih legendi na pobjedu Leta 3